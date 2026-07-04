Díaz, Hakimi tahtından indiriyor… Atlas Aslanları’nın 5 dikkat çekici istatistiği

Fas milli takımı, Dünya Kupası son 16 turunda Kanada ile oynadığı maçın ikinci yarısında olağanüstü bir performans sergiledi ve ilk yarıda 0-0 biten maçı 3-0’lık büyük bir galibiyete çevirerek, eleme turlarındaki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.

Ezzedine Ounahi, Dünya Kupası’nda 15 maça çıkarak turnuva tarihinin en çok maça çıkan Afrikalı oyuncu rekorunu pekiştiren Ashraf Hakimi’nin mükemmel pasının ardından skoru açtı.

Hakimi ayrıca 3 asist yaparak, 1998 Dünya Kupası’nda El Tahir El Khalj’ın elde ettiği, Dünya Kupası’nda en çok asist yapan Faslı oyuncu rekoruna ulaştı.

Maçın son dakikalarında İbrahim Díaz, Onahi’nin ikinci golünü hazırlayarak parlamaya devam etti ve 90+8. dakikada Sofyan Rahimi’ye attığı asistle maçı noktaladı. Böylece, Hakimi ve El-Khalj’ı geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde 4 asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu ve asist lideri Fransız Michael Olesi’den sadece bir asist geride kaldı.

Bu zaferle “Atlas Kaplanları”, Dünya Kupası tarihindeki eleme turlarında Afrika’nın dördüncü galibiyetini elde etti; bu, kıtanın toplam galibiyetlerinin yarısına denk geliyor, zira daha önce Mısır, Gana, Senegali ve Kamerun’un her biri birer galibiyet elde etmişti. Ayrıca Fas, Kamerun (1990), Senegal (2002) ve Gana’yı (2010) geride bırakarak çeyrek finale iki kez yükselen ilk Afrika milli takımı oldu.

Fas milli takımı, sadece 5 şutla 3 gol attı ve %60'lık bir isabet oranı yakaladı; bu oran, 1966 Dünya Kupası'nda resmi istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana bir eleme maçında kaydedilen en yüksek oran.