Díaz, Bayern Münih’i Dünya Kupası’nda Real Madrid’i mağlup etmesine öncülük etti

Bayern Münih, 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında bu sabah (Perşembe) GMT saatine göre Kolombiya milli takımının Özbekistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta Kolombiyalı Luis Díaz’ın attığı golle, Dünya Kupası tarihindeki gol üstünlüğünü pekiştirdi.

Fransız "stats foot" ağının verilerine göre, Diaz'ın golüyle Bayern Münih oyuncuları, Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 83'e çıkardı ve 82 golü bulunan Real Madrid'i geride bırakarak, turnuvada en fazla gol atan kulüp unvanını elinde tutan takım oldu.

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Kolombiya, 40. dakikada Daniel Muñoz'un golüyle Özbekistan karşısında öne geçti, ancak Asya ekibi 60. dakikada Abbas Bek Fayzulaev'in golüyle skoru eşitledi.

Bayern Münih'in yıldızı Diaz, 65. dakikada Latin Amerika ekibini yeniden öne geçirdi; ardından 90+9. dakikada Jaminton Campaz, Kolombiya'nın üçüncü golünü attı.

Bu galibiyetle Kolombiya Milli Takımı, puanını 3’e yükselterek 11. grubun zirvesine oturdu. Portekiz ve Demokratik Kongo’nun 1-1 berabere kaldığı maçın ardından, bu iki takımdan 2 puan önde yer aldı. Özbekistan ise puansız olarak grubun son sırasında kaldı.



