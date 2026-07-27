Diamondi'yi Real'e kaptırdıktan sonra Paris öfkesini Barcelona'ya yöneltti!

Paris Saint-Germain, son anda Real Madrid'e transfer olan Fildişi Sahili kanadı Yan Diomande'nin kaybını telafi etme çabasıyla, önümüzdeki birkaç gün içinde Barcelona forveti İspanyol Ferran Torres'in transferini sonuçlandırmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı; Paris kulübü, oyuncunun ortam değiştirme isteğinden yararlanarak transferi tamamlama konusunda büyük bir güven içinde.

Katalan "Sport" gazetesi, Paris kulübünün, hakkında halihazırda prensipte anlaşmaya vardığı Monaco kanadı Akliouche'un yanı sıra Torres'i de yaz transfer döneminin sonundan önce hücum kadrosunu tamamlamak için iki ana hedef olarak gördüğünü, özellikle Kolo Muani'nin Juventus'a ve Barcola'nın Liverpool'a beklenen ayrılıklarının ardından bu durumun geçerli olduğunu belirtti.

Paris Saint-Germain'in ilk planı, en yüksek öncelik olarak Diomande'yi kadrosuna katmak etrafında şekilleniyordu; ancak Real Madrid'in beklenmedik şekilde sahneye çıkması onları yarışın dışına itti. Paris kulübünün oyuncuyla bir anlaşması vardı, fakat Leipzig'in 100 milyon avroyu aşan mali taleplerini karşılamayı reddettiler; buna karşılık Kraliyet kulübü 120 milyon avro ödemeyi kabul etti. Bu durum, Paris yönetimini daha fazla gecikmeyi önlemek için diğer dosyalardaki müzakerelerin temposunu hızlandırmaya yöneltti.

Para hazır

Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos'un Milan'a satışını tamamlar tamamlamaz Torres ile iletişime geçti; teknik direktör Luis Enrique, oyuncuyu gerçek santrfor pozisyonu için bir seçenek olarak kadroya katmak istiyor. Özellikle 26 yaşındaki oyuncu, bir yıl sonra sona erecek sözleşmesini yenileme konusundaki tereddütü nedeniyle Barcelona'dan ayrılmanın kapısını araladı.

Kolo Muani'nin ayrılığı, Torres transferinin tamamlanmasında belirleyici bir faktör olarak değerlendiriliyor. Paris Saint-Germain ile Juventus, birkaç haftadır transfer üzerine müzakere ediyor ve tüm işaretler 40 milyon avroluk prensip anlaşmasına işaret ediyor; bu, Paris kulübünün İspanyol yıldızı kadrosuna katmak için harcamayı planladığı miktarın aynısı.

Paris Saint-Germain mali kaynaklarını büyük bir titizlikle yönetiyor ve Finansal Fair Play kurallarına bağlı kalarak tüm transferlerini oyuncu satışları yoluyla finanse etmeyi amaçlıyor. Paris kulübünün karşılığında Liverpool'dan 170 milyon avro istediği Barcola'nın ayrılığı, kulübün Monaco'dan Akliouche'un yanı sıra üst düzey bir stoperi de kadrosuna katmasını mümkün kılacak.

Enrique kozu

Paris Saint-Germain, Torres'e Barcelona'daki mevcut maaşından daha yüksek bir maaşla 4 yıllık sözleşme içeren cazip bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Katalan kulübü ise oyuncuyu elinde tutmak istese de, sözleşmesinin yenilenmesi ve uzatılması önümüzdeki eylül ayına ertelenecek ve sunulacak rakamlar Paris teklifinden daha düşük olacak.

Sonuçta karar oyuncunun kendisine ait, ancak Paris Saint-Germain bu mücadeleyi kazanma yeteneğine güveniyor; özellikle Torres'in ortam değiştirmeye yönelik net bir istek göstermesi, ayrıca Luis Enrique'nin Paris kulübünün teknik direktörü olması ve sözleşmesinin uzun bir süreliğine uzatılması, İspanyol teknik direktörün hemşerisiyle olan iyi ilişkisi göz önüne alındığında, oyuncuya ve menajerlerine bu adımı atmaları için ikna edici sebepler verdi.