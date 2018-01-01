Diagne'den transfer söylentilerine yanıt: "İleriye gitmek istiyorum"

Kasımpaşa'nın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, transfer söylentilerine "Kariyerimde ileriye gitmek istiyorum" sözleriyle cevap verdi.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Mbaye Diagne, transfer söylentilerine yanıt verdi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Diagne, "Performansımdan dolayı hem kendi adıma hem de Kasımpaşa adına çok mutluyum. Umarım bu iyi dönemi sürdürebilirim. Tabii ki kariyerimde daha ileri gitmek istiyorum ama bu şu an konuşulacak bir konu değil." dedi.

27 yaşındaki Senegalli, Süper Lig'in ilk devresınde attığı 20 golle krallık yarışını açık ara önde götürüyor.