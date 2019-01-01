Diagne'den sonra Kostas Mitroglou da geliyor! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 30 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray, Mbaye Diagne'den sonra ikinci forvet transferini de gerçekleştiriyor.

TRT Spor'un ve Turkcell BİP Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre, sarı kırmızılı ekip, Marsilya'nın Yunan forvet oyuncusu Kostas Mitroglou'nun transferini bitirdi.

30 yaşındaki futbolcu, 1.5 yıllığına kiralanacak.

Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'nin transferi için gerekli anlaşmayı sağlayan Cimbom, Mitroglou'yu da kısa süre içerisinde KAP'a bildirecek.

Kostas Mitroglou bu sezon Ligue 1'de çıktığı 13 maçta 3 gol attı.

Diagne imzaya hazır!

Galatasaray, ara transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala forvet krizini çözdü.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı kırmızılılar, ilk yarının gol kralı Mbaye Diagne için Kasımpaşa ile 12.8 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Öte yandan Galatasaray, 2018-19 sezonu sonunda şampiyonluğa ulaşması halinde Kasımpaşa'ya 500 bin euro'luk bonus ödeyecek.

Sarı kırmızılı formayı giyecek olan Diagne, kısa zaman içinde resmi imzayı atacak.

Galatasaray'dan stopere takviye!

Galatasaray, Portekiz Ligi'nde oynayan 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Pablo Renan dos Santos ile anlaştı.

Akşam 'da yer alan habere göre Galatasaray, Braga'da forma giyen futbolcuya yılllık 800 bin euro ödeyecek. Portekiz kulübüne de 400 bin euro kiralama ücreti ödenecek. Aynı zamanda sözleşmede 4.5 milyon euro'ya satın alma opsiyonu da bulunacak.

Bu sezon Braga ile 17 maça çıkan Pablo Santos 4 gol attı.

Galatasaray, Di Santo'yu İstanbul'a getirdi

Galatasaray için yeni bir iddia da Almanya'dan geldi.

Sky Almanya ' nın haberine göre; sarı-kırmızılılar, Schalke'nin 29 yaşındaki forveti Franco Di Santo'yu kadrosuna katmaya yakın. Arjantinli oyuncu, transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

Bu sezon Schalke formasıyla sadece 5 maça çıkan Di Santo, gol ya da asist kaydedemedi. Di Santo'nun Schalke'yle sözleşmesi ise sezon sonunda sona erecek.

Maicon, Japonya'ya; Luyindama, Galatasaray'a

Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Galatasaray'da gündem bir hayli hareketlendi.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; sarı-kırmızılılarda Brezilyalı savunmacı Maicon'a, Japonya'dan bir transfer teklifi geldi.

Stoper için B planı bulunan sarı-kırmızılılar, Maicon transferinden 6 milyon Euro gelir elde edilirse, Standard Liege'de forma giyen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'yı renklerine katmayı düşünüyor.