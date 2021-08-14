Diagne'den Galatasaray'a mesaj var: Her şeyimi vermeye hazırım

Galatasaray’daki geleceği tartışılan Mbaye Diagne, sosyal medyadan taraftarlara seslendi.

Sarı kırmızı takımın olaylı ismi Mbaye Diagne, Instagram’dan sarı kırmızılı camiaya mesaj gönderdi.

“Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vermeye hazırım. Mesajim herkese. Bulunduğum noktayı sıkı çalışmaya borçluyum.”

Galatasaraylı taraftarlar paylaşıma yaptıkları yorumlarda Diagne’ye büyük destek verdi.

Bu noktaya nasıl gelindi?

2018/19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen Mbaye Diagne, mavi beyazlı ekipteki formunu Galatasaray’a da taşımayı başarmıştı.

Sarı kırmızılı formayla o sezon 12 maçta 10 gol atan Diagne, buna karşın takım içindeki disiplinsiz tavırları ve Fatih Terim’le yaşadığı sorunlar nedeniyle bir sonraki sezon Club Brugge’a kiralandı.

Geçen sezona Galatasaray formasıyla giren Senegalli oyuncu, Trabzonspor maçından önce aile üyelerinden birinde covid-19 tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı. İzolasyon kurallarına uymayan Diagne, sezonun ikinci yarısında West Bromwich Albion’a kiralandı.

Bir şansı daha hakediyor mu?

Diagne’nin kamp için takıma dönüşü yine olaylıydı. West Bromwich’le kiralık sözleşmesi bittikten sonra yönetimin belirttiği tarihte takıma katılmayan Diagne’ye para cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

PSV eşleşmesinin ilk maçında kadroya alınmayan Diagne, rövanşta 45 dakika sahada kalmış ve takımın tek golünü kaydetmişti. Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde ST Johnstone’ı 4-1 yendiği maça ilk 11’de başlayan golcü oyuncu, fileleri havalandırarak göz doldurdu.

Diagne sosyal medyadaki paylaşımıyla değişmeye hazır olduğunun mesajını verdi. Falcao’yu kadroda düşünmeyen Galatasaray’ın Mostafa Mohammed dışında ileri uçtaki tek alternatifi olan Diagne, futbola konsantre olduğu takdirde fark yaratabilir.

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