Diagne, Gençlerbirliği karşısında sezonun en erken golünü attı
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Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne, Gençlerbirliği maçının 27. saniyesinde fileleri havalandırarak 2020-21 sezonunun en erken golü kaydetti.
Süper Lig tarihinin en erken golünü kim attı?
2008-09 sezonun 13. haftasında, 29 Kasım tarihinde Eskişehir'de yapılan ve Eskişehirspor'un Denizlispor'u 4-3 mağlup ettiği maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Darryl Roberts, ligin bilinen en erken golüne imza attı.
63. maçta 50. gol
Süper Lig'e 2017/2018 sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'ya transfer olarak adım atan Diagne, şu ana kadar ligde giydiği 63 maçta 50 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bu sezon ligde forma giydiği ilk 7 maçta gols evinci yaşayamayan 29 yaşındaki golcü, diğer 7 maçta ise 9 gol kaydetti.