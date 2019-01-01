Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına neden katılmadı?

Senegalli golcü Mbaye Diagne, Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamalarında yer almadı.

'de 22. şampiyonluğa ulaşan kutlamalara başladı.

Sarı kırmızılıların, Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarında Mbaye Diagne'nin yokluğu dikkat çekti.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Diagne'nin teknik direktör Fatih Terim'den maçı öncesinde izin aldığı, aynı şekilde kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in de kutlamalara katılmadığı öğrenildi.

Diagne, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında Instagram hesabı üzerinden bu paylaşımı yaptı.

Senegalli futbolcu, kaydettiği 30 golle sezonu gol kralı olarak tamamlarken, bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun da yeni sahibi oldu.