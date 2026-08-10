Diaby transferi çıkmaza girdi: Inter rotasını İngiltere'nin yıldızına çevirdi

Inter Milan'ın, İttihad Cidde oyuncusu Moussa Diaby'yi mevcut transfer döneminde kadrosuna katma müzakereleri, görüşmelerin daha zorlu bir noktaya ulaşmasının ardından çıkmaza girdi.

Foot Mercato sitesinin Sky Italia'ya dayandırdığı habere göre, iki tarafın müzakerelerde gerçek bir ilerleme kaydetmesini sağlayacak uygun koşulların şimdiye kadar oluşmaması nedeniyle Diaby transferi Inter için karmaşık bir hâl aldı.

Bu yolun tıkanmasıyla birlikte Inter, sağ kanadı takviye etmek için diğer seçeneklerini yeniden değerlendirmeye başladı; zira Juventus oyuncusu Arjantinli Nicolas Gonzalez'in adı hâlâ İtalyan kulübünün incelediği isimler listesinde yer alıyor.

Aynı zamanda, daha önce kulübün planları arasında yer almış olan Tottenham oyuncusu İngiliz Djed Spence'in adı da Inter'in koridorlarında yeniden gündeme geldi.

Aynı kaynağa göre, İngiliz milli oyuncu 30 milyon euro karşılığında Tottenham'dan ayrılabilir; ayrıca transferle bağlantılı teşvik ve primler şeklinde 5 milyon euro daha eklenmesi de mümkün.

Ayrıca oku: Araujo transferiyle ilgili sorular: Barcelona onu neden gözden çıkardı, Liverpool neden ona güvendi?

Ayrıca oku: Vinicius yüzünden: Chelsea'nin eski yıldızı Arsenal'la dalga geçti: Ne içtiklerini bilmiyorum!