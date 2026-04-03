Diaby'nin kovulmasının ardından... Conceição, federasyon içindeki kargaşanın nedenini ortaya koyuyor

Ceda United'ın Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição, oyuncularının tekrar tekrar kırmızı kart görmesi sonucu takım içinde ortaya çıkan bariz disiplinsizlik nedeniyle bu sezon büyük bir zorlukla karşı karşıya. Bu olayların en sonuncusu, Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nde Al-Hazm ile oynanan maçta Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin kırmızı kart görmesiydi.

Bu olaylar teknik kadro üzerindeki baskıyı artırdı ve takımın saha içindeki istikrarını etkiledi. Bu durum, Consesao'yu önümüzdeki kritik maçlar öncesinde disiplini yeniden sağlamak ve krizi kontrol altına almak gibi zor bir görevle karşı karşıya bıraktı.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Consesao, "Sayıca eksik oynamak istemiyorum. Bazı maçlarda kırmızı kartlara rağmen olumlu sonuçlar elde ettiğimiz için şanslıydık, ancak oyuncularımdan bunu yapmalarını istemiyorum. Şiddetli müdahalelere karşıyım. Düşüncesizce hareket etmeden, güçlü ve yüksek bir ruhla oynamak istiyoruz" dedi.

Conceição, oyuncular üzerindeki büyük baskının, ister saha içinde ister sosyal medya ve taraftarların eleştirileri yoluyla olsun, bazılarını yanlış kararlar almaya ve kırmızı kart görmeye itebileceğini de sözlerine ekledi.

Portekizli teknik direktör, takımın her zaman disiplini korumaya çalıştığını, zor koşullara rağmen güçlü bir performans ve yüksek mücadele ruhu sergilemeye devam ettiğini vurguladı.

Al-Ittihad bu sezon 7 kırmızı kart gördü; bunlardan 6'sı doğrudan kırmızı karttı. Sonuncusu, ilk yarının 34. dakikasında Al-Hazm oyuncusuna yaptığı tehlikeli müdahale nedeniyle Diaby'ye gösterildi.