Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, mevcut yaz transfer döneminde Hollanda temsilcisi Feyenoord'un kanat oyuncusu Cezayirli Anis Hadj Moussa'yı kadrosuna katmak için kasasını açmaya karar verdi.

Al-Ittihad, dün salı günü Almanya kulübü Bayer Leverkusen'e transferini tamamlayan Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerini doldurmak amacıyla kanat mevkiine yeni bir oyuncu katmak istiyor.

Fransız "Foot Mercato" sitesi, Al-Ittihad'ın mevcut yaz transfer döneminde Anis Hadj Moussa'nın transferine onay vermesi için Feyenoord'a 30 milyon euro teklif ettiğini belirtti.

"El-Amid", özellikle yeni stadyumunu inşa etmeye başlamasının ardından bazı oyuncularını satma ihtiyacında olan Hollanda kulübünün bu durumundan yararlanarak, Cezayirli kanat oyuncusunun kalıcı transferine onay vermesi için onu ikna etmeye çalışıyor.

Moussa, geçen sezon Feyenoord ile net bir şekilde parladı; farklı kulvarlarda 40 maça çıktı, bu maçlarda 14 gol kaydetmeyi başardı ve 7 de asist yaptı.

Bu dikkat çekici performanslar, Fransız ekipleri Lille ve Marsilya ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon gibi birçok kulübün 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma isteğini dile getirmesine yol açtı, ancak yürüttükleri görüşmeler başarıyla sonuçlanmadı.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Ittihad kadrosunda bir başka Cezayirli oyuncuyu, orta saha yıldızı Houssem Aouar'ı barındırıyor. Bu durum, Anis Hadj Moussa için yaz transfer döneminin son saatlerinde Suudi ekibine transfer olma konusunda ek bir teşvik oluşturabilir.