Suudi Arabistan'ın İttihad kulübünün koridorlarında yeni ve sürpriz bir hamle yaşanıyor. "Amid" Roshn Ligi'nin zirvesini kutlarken, yönetim takımın hücumunun görünümünü tamamen değiştirebilecek alternatif bir planın hatlarını çizmeye başladı. Fransız yıldız Moussa Diaby'nin ayrılığına dair konuşmaların artmasıyla birlikte, onun yerine ilk aday olarak parlak bir Cezayirli ismi müzakere masasında belirdi.

Suudi basın kaynakları bugün salı günü, İttihad'ın mevcut yaz transfer döneminde Alman Wolfsburg'un oyuncusu, Cezayirli milli kanat Mohamed Amine Amoura ile resmi görüşmelere başlama yönünde güçlü bir arzusu olduğunu ortaya koydu.

Suudi "Okaz" gazetesine göre, Amid'in koridorlarında Amoura üzerine düşünülmesi, Diaby'nin ayrılığıyla oluşabilecek boşluğu telafi etmek için doğrudan bir seçenek olarak geldi.

Fransız kanat Moussa Diaby, Alman Bayer Leverkusen ve İtalyan Inter Milan kulüplerinin bu yaz kendisini kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunması nedeniyle Cidde'den ayrılmak için güçlü bir aday haline geldi. Bu durum, İttihad yönetimini aynı hücum özelliklerine sahip bir alternatifi erkenden aramaya itti.

26 yaşındaki Amoura, 2025'te Wolfsburg'a katılmasından bu yana dikkat çekici performanslar sergiliyor. 2029 yazına kadar uzanan uzun süreli bir sözleşmeye sahip olan oyuncunun piyasa değeri, "Transfermarkt" sitesine göre 20 milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Cezayirli yıldız, Alman takımının forması altında 67 maça çıktı; bu maçlarda 18 gol atıp 16 asist yaptı. Ayrıca Cezayir Milli Takımı ile de güçlü bir uluslararası siciline sahip: 47 maçta 19 gol kaydetti.

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Bu hamle, geçtiğimiz günlerde İttihad'ın adının Ahly'den Mısırlı İmam Ashour'u kadrosuna katma girişimiyle anılmasının ardından geldi; ancak yerel raporlara göre iki kulüp arasındaki görüşmeler resmi bir nitelik kazanmadı.

İttihad, dün akşam pazartesi günü Roshn Ligi'nin üçüncü haftasında Hazm'ı 3-2 yenmesinin ardından mükemmel bir moral dönemi yaşıyor. Kadisiya ve Hazm karşısında elde ettiği iki galibiyet ile Khaleej ile yaptığı beraberlikten topladığı 7 puanla geçici olarak liderliğe yükseldi.