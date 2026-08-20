Diaby'nin ayrılığı reddedildi: İttihad taraftarları yıldız oyuncularını korumak için ayaklandı

Ittihad taraftarları "X" platformu üzerinden (#رحيل_ديابي_مرفوض1) hashtagiyle güçlü bir kampanya başlattı. Bu, Fransız Moussa Diaby'nin "El Amîd"in saflarından ayrılması fikrine kesin bir şekilde karşı çıktıklarını yansıtan net bir mesajdı. Söz konusu kampanya, oyuncunun kulüpten ayrılıp Alman Ligi'ne dönmesinin yaklaştığını konu alan haberlerin artmasının ardından geldi.

Taraftarların bu hamlesi, Diaby'nin 2031 yılına kadar uzanan bir sözleşmeyle katılmak üzere Alman Bayer Leverkusen ile anlaşmaya vardığına işaret eden haberlerle aynı zamana denk geldi. Bu durum, Fransız kanat oyuncusunun bu dönemde ayrılmasının, özellikle son dönemde bir dizi ismin de takımdan ayrılmasının ardından, takımın hedeflerine yeni bir darbe olduğunu düşünen Ittihad taraftarlarının öfkesini alevlendirdi.

Fransız ceylan "kırmızı çizgi"

2024 yazında Ittihad'a katıldığından bu yana Diaby, kendisini takımın sistemi içindeki önemli unsurlardan biri olarak kabul ettirmeyi başardı ve hızı, boşlukları delip geçme ve kanatlardan tehlike yaratma yeteneği sayesinde taraftarların fark yaratmak için güvendiği bir oyuncuya dönüşmesi uzun sürmedi.

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Fransız kanat oyuncusunun adı, geçtiğimiz dönemde Ittihad'ın tarihindeki önemli başarılarla da ilişkilendirildi. "El Amîd"in Roshn Ligi ve İki Kutsal Cami'nin Hizmetkârı Kupası şampiyonluklarını kazanmasına katkıda bulunan unsurlar arasında yer almasının ardından, taraftarların büyük bir kesimi için yalnızca yabancı bir oyuncudan öte, korunması gereken direklerden biri hâline geldi.

İşte bu yüzden taraftar kampanyası bu denli güçlü geldi; çünkü Ittihad taraftarı Diaby'de kolayca yerine konulabilecek bir oyuncu görmüyor, aksine onun ayrılmasını, kulüp yönetiminin takımı güçlendirmeye ve temel dayanaklarını korumaya yönelmesini beklediği bir dönemde, etkili unsurları kaybetme dizisinin devamı olarak değerlendiriyor.

Diaby'nin ayrılması "büyük bir şok"

Ittihad taraftarlarının bir kısmı, sorunun yalnızca Diaby'nin ayrılmasında değil, olası kararın geldiği zamanlamada olduğunu düşünüyor. Özellikle kulübün yıldızlarını birer birer kaybetmeye başladığı, buna karşılık kendisine aynı istikrar ve güç hissini verecek alternatifler elde edemediği yönünde artan bir his mevcut.

Taraftarların bir kesimi, Diaby'nin ayrılmasının takım içinde yeni bir krize kapı aralayabileceğine inanıyor; çünkü Fransız kanat oyuncusu en önemli hücum çözümlerinden birini temsil ediyor ve onun yerine hızı, tecrübesi ve Roshn Ligi'ne hızlıca uyum sağlama yeteneği olan bir oyuncu bulmak kolay olmayacak.

Taraftarlar, Diaby'nin ayrılmasının, birkaç sezon boyunca rekabet edebilecek ve istikrarlı olabilecek bir takımı korumak yerine, Ittihad'ı sürekli bir yeniden inşa girdabına sokan kararlar dizisinin yeni bir halkasına dönüşmesinden duydukları endişeyi gizlemiyor.

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"Fransız ceylan"ın tutulması yönündeki talepler artarken, nihai karar Ittihad yönetiminin elinde kalıyor. Yönetim, taraftarları karşısında gerçek bir sınavla yüzleşiyor: Takımın en önemli yıldızlarından birine sıkı sıkıya sarılıp ayrılığına kapıyı mı kapatacak, yoksa kulübü bir kez daha alternatif arama göreviyle karşı karşıya bırakabilecek yeni bir transfere kapı mı aralayacak?

Sonuç olarak, #رحيل_ديابي_مرفوض1 hashtagi sosyal medyada gelip geçici bir kampanya olmaktan öteydi; Ittihad taraftarlarının, takımın geleceğini temsil ettiğini düşündükleri ve kaybetmek istemedikleri isimler olduğuna dair net bir mesajıydı. Diaby gerçekten Leverkusen yolundaysa, yönetimin taraftarları onun ayrılmasının "El Amîd" içinde yeni bir krizin başlangıcı olmayacağına ikna etmek için yalnızca bir alternatif transferden fazlasına ihtiyacı olacak.