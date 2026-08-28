İttihad, mevcut transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye yönelik en önemli dosyalarından birini kapatmaya yaklaştı. Suudi kulübü, Alman ligi takımlarından biriyle anlaşmasını sonuçlandırdı; bu transfer, devam eden transfer sezonunda takımdan ayrılan önemli yabancı oyuncularından birinin yerini doldurmayı hedefliyor ve resmi açıklama öncesinde yalnızca bazı sözleşme prosedürlerinin tamamlanması kaldı.

Suudi " El-Riyadiyye " gazetesine göre İttihad ile Alman Eintracht Frankfurt, Japon Ritsu Doan'ın "El-Amid"in saflarına transferi konusunda anlaşmaya vardı. Böylece oyuncu, Avrupa sahalarında geçirdiği bir dönemin ardından Roshn Ligi'nde yeni bir tecrübe yaşamaya yaklaştı.

İttihad'ın Doan'la anlaşmak için harekete geçmesi, Fransız Moussa Diaby'nin ayrılışının ardından geldi. Bayer Leverkusen'e giden Diaby'nin takımdan ayrılmasıyla "El-Amid", hücum görevlerini üstlenebilecek ve son üçlü bölgede takıma daha fazla çözüm sunabilecek yeni bir oyuncu arayışına girdi.

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Doan, birden fazla hücum mevkiinde oynayabilme yeteneğiyle öne çıkıyor; bunun yanı sıra Avrupa sahalarındaki geniş tecrübesi de onu, takımın yeniden yapılandırılması ve önceki projenin izlerini taşıyan pek çok ismin değiştirilmesi sürecinde İttihad için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Suudi gazetesi, İttihad ile Eintracht Frankfurt arasındaki anlaşmanın fiilen tamamlandığını, tarafların oyuncunun Cidde ekibine resmi olarak transferi öncesinde bazı sözleşme prosedürlerinin bitmesini beklediğini belirtti. Bu da transferin açıklanmasını an meselesi haline getiriyor.

Doan transferi, yaz döneminde takımda yaşanan büyük değişikliklerin ve yönetimin, teknik direktöre fikirlerini uygulayabilecek ve "El-Amid"e sezon boyunca farklı bir kimlik kazandırabilecek bir dizi seçenek sunma isteğinin gölgesinde, İttihad'ın kadrosunu yeni oyuncularla güçlendirme adımları kapsamında geliyor.

Böylece Ritsu Doan, takıma önemli bir hücum katkısı sağlayabilecek bu transferde İttihad kadrosunda Diaby'nin yerini almaya yaklaşıyor. "El-Amid" taraftarı ise transferin resmi açıklamasını ve Japon oyuncunun kulübün yeni projesine katılmasını bekliyor.