Inter Milan, yeni sezon başlamadan önce kanat seçeneklerini güçlendirmeyi hedefliyor ve sol kanatta takıma daha fazla esneklik sağlayacak bir transferi gerçekleştirme arayışı içinde birden fazla ismi masaya yatırıyor.

Gazeteci Gianluca Di Marzio'ya göre Inter, Juventus'un Arjantinli oyuncusu Nico Gonzalez'in temsilcileriyle, oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katma ihtimaline zemin hazırlamak amacıyla ilk temaslarını kurdu.

Rapora göre Suudi Ittihad'ın kanat oyuncusu Moussa Diaby, "Nerazzurri" yönetiminin bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor. Ancak transferin gerek mali değeri gerekse Ittihad'ın şartlarında ısrar etmesi nedeniyle taşıdığı zorluklar, İtalyan kulübünü başka alternatifler aramaya yöneltti.

Gonzalez'in ismi Inter içinde giderek artan bir ilgi görüyor; zira kulüp, oyuncuyu geçtiğimiz yaz Atletico Madrid'e kiralık olarak geçmeden önce de takip etmişti.

Arjantinli milli futbolcu Atletico Madrid ile ikna edici bir sezon geçirmese de, ülkesinin milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımı sırasında seviyesinin bir kısmını yeniden yakaladı ve sol kanatta etkili bir rol üstlendi.

Inter, Gonzalez'in doğal olarak bek-kanat mevkiinde oynamamasına rağmen, bu görevde değerlendirilmesine imkân tanıyacak fiziksel kapasiteye ve taktiksel esnekliğe sahip olduğunu, ayrıca hem sağ hem de sol tarafta oynayabildiğini düşünüyor.

Rapor, Gonzalez'in Juventus'un planlarının dışında kalmasının müzakereleri kolaylaştırabileceğini de ekledi; bu da özellikle oyuncunun üstlenebileceği mevki çeşitliliği göz önüne alındığında, transferi Inter için pratik bir seçenek haline getiriyor.

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