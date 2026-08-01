Liverpool'un eski yıldızı Mısırlı Muhammed Salah'ın adı, oyuncunun İngiliz kulübünden resmen ayrılmasının ardından mevcut yaz transfer döneminde "El-Amid"e transfer olma ihtimaliyle anılmasına rağmen, Al-Ittihad taraftarlarından beklenen ilgiyi görmedi.

Son günlerde çeşitli haberler, Salah'ın Al-Ittihad'a transfer olma ya da Avrupa dışında yeni bir deneyim yaşama olasılığını gündeme getirdi. Ancak "El-Amid" taraftarlarının tepkisi farklı oldu; taraftarların büyük bir kısmı Mısır Milli Takımı'nın kaptanıyla anlaşma fikrini reddetti.

Taraftarların hesabında Diaby öne çıkıyor

Al-Ittihad taraftarlarının önemli bir bölümü "X" platformu üzerinden, Moussa Diaby'nin şu an için takımın en iyi seçeneği olduğu görüşünü savundu. Fransız kanat oyuncusunun hâlâ en üst seviyede uzun yıllar geçirecek kapasiteye sahip olduğunu ve takımın oyun tarzına daha çok uyduğunu vurguladılar.

Taraftarlar, Diaby'yi Muhammed Salah ile değiştirmenin beklenen faydayı sağlamayacağını, özellikle takımın önümüzdeki birçok sezon boyunca katkı sunabilecek daha genç unsurları elinde tutması gerektiğini belirtti.

Yaş faktörü güçlü şekilde gündemde

Reddetme, sadece Diaby ile yapılan karşılaştırmayla sınırlı kalmadı; Salah'ın yaşına dair konuşmalara kadar uzandı. Birçok taraftar, Mısırlı yıldızın kariyerinin ileri bir aşamasına geldiğini ve gelecekte daha fazla katkı sağlayabilecek daha genç oyuncularla anlaşmaya kıyasla ona yatırım yapmanın verimli olmayacağını düşünüyor.

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Buna karşılık, taraftarların bir kısmı hâlâ Salah'ın sahip olduğu büyük teknik değeri takdir ediyor. Ancak bu kesim, Al-Ittihad'ın şu anki önceliklerinin farklı olduğunu, takımın başka mevkilerde takviyelere ya da kulübün uzun vadeli projesine uygun unsurlarla anlaşmaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Tüm bu tartışmalara rağmen, Al-Ittihad ile Muhammed Salah arasında görüşmeler bulunduğunu doğrulayan herhangi bir resmi işaret ortaya çıkmadı. Böylece tüm konuşmalar spekülasyon çerçevesinde kalırken, taraftarların bu mevkideki herhangi bir değişiklik yerine Moussa Diaby'nin kalmasını tercih ederek transferi reddetme yönünde görüşünü erkenden netleştirdiği görülüyor.