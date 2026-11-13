İspanyol Andorra'nın file bekçisi Jesus Uno, takımının İkinci Lig'de Tenerife ile yaptığı karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle disiplin durumu hâlâ askıda kalan tek oyuncu haline geldi. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, Jesus de Miguel'in ölümüyle bağlantılı olayın ciddiyeti göz önünde bulundurularak kaleciyi disiplin soruşturmalarının başına yerleştiren bu davayı ayrı bir şekilde ele almaya karar verdi.

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İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, İspanya Federasyonu, maçın trajik sonundan 11 gün sonra karşılaşmadaki olaylara karışan diğer oyunculara ilişkin cezaları kesinleştirdi; ancak davanın hassasiyetini ve çevresindeki istisnai koşulları göz önünde bulundurarak Ono'nun durumuna karar vermeyi erteledi.

Olayın, kaleciye verilmesi muhtemel ceza konusunda nihai karar açıklanmadan önce bağımsız bir incelemeye tabi tutulması planlanıyor.

Buna karşılık Federasyon, iki kulübe üç oyuncuya birer maç ceza verildiğini bildirdi; bu oyuncular Tenerife kalecisi Dani Martín ile Andorra oyuncuları Ivi Akerman ve Lautaro de León oldu. Cezalarını bu hafta sonu oynanacak maçlarda çekecekler.

Bu kararlar, oyuncuların resmi maçlarının yaklaşmasına rağmen disiplin durumlarıyla ilgili bir süre devam eden belirsizliğin ardından geldi.

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Cezaların nedeni, Akerman için sarı kart birikimine dayanıyor; toplamı 5 karta ulaştı. Lautaro'nun ise Tenerife karşısında iki ihtar görerek kırmızı kart görmesinin ardından men edilmesine karar verildi.

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Dani Martín ise aynı karşılaşmadaki olaylar nedeniyle men kararı kapsamına girdi; böylece durumu hâlâ netleşmeyen tek oyuncu Ono oldu.

Piqué'den kararların gecikmesine tepki

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Andorra kulübünün en büyük hissedarı Gerard Piqué, İspanya Federasyonu'nun Almería maçı öncesinde kulübe cezaları bildirmekte gecikmesini eleştirmiş ve yönetimin, mevcut kanallar üzerinden kararı öğrenmek için tekrarlanan girişimlerine rağmen oyuncuların durumunu belirleyen resmi bir bildirimi maçtan bir gün öncesine kadar almadığını vurgulamıştı.

Piqué, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, kulübün Ono, Akerman ve Lautaro olmak üzere üç oyuncuyla ilgili bir belirsizlik durumuyla karşılaştığını söyledi. Akerman'ın kart birikimi nedeniyle men tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, Lautaro'nun Tenerife karşısında iki ihtar görerek kırmızı kart gördüğünü, Ono'nun durumunun ise De Miguel'in ölümüyle sonuçlanan olayla bağlantılı olduğunu açıkladı.

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Piqué eleştirilerini “yapıcı eleştiri” olarak nitelendirdi ve resmi bildirimin olmamasının, maça çıkabilecek oyuncu listesi net olmadığından teknik heyeti seçeneklerini belirlemekte zorlukla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Cezaların açıklanmasındaki gecikmenin, özellikle teknik direktörün ihtiyaten bir oyuncuyu kadro dışı bırakmak zorunda kalması ve sonradan o oyuncunun cezalı olmadığının ortaya çıkması durumunda takımın hesaplarını karıştırabileceği konusunda uyardı.