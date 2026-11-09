İspanya futbol sahalarına hafta sonu boyunca hüzün çöktü. 30 yaşındaki forvet Jesús de Miguel'in hayatını kaybetmesinin ardından yankıları İspanya Ligi müsabakalarından amatör maçlara kadar uzanan bir trajedi yaşandı; geniş bir taziye dalgasının ortasında maçların başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşuyla merhum anılırken, Andorra kalecisi Jesús Owono, hakkında verilen cezanın uygulanmasını beklerken olayın sonuçlarıyla yüzleşiyor.

"Foot Mercato" sitesi, 25 yaşındaki Owono'nun olaydan bu yana ağır bir psikolojik bunalım yaşadığını, hatta içinden geçtiği koşullar altında futbola geri dönmeyi hayal edemez hale geldikten sonra futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü ortaya koydu.

Siteye göre Andorra kalecisi, bu zorlu dönemi atlatmasına yardımcı olmak amacıyla psikologların ve kulübünün teknik ve idari kadro üyelerinin takip ve desteği altında, vaktinin büyük bölümünü ailesiyle birlikte evinde geçiriyor.

Gazete, olayın sonuçlarının oyuncu üzerinde çok derin bir iz bıraktığına işaret etti; oyuncu, özellikle maçlara yeniden katılması durumunda taraftarlardan göreceği düşmanca tepkilerin ve karşılanma biçiminin farkında olduğu için sahalara dönme konusunda tereddüt eder hale geldi.

Bu gelişmeler, İspanyol futbolunun Jesús de Miguel'in vefatının yasını hâlâ tuttuğu bir dönemde yaşanıyor; farklı kategori ve müsabakalardaki maçlar, onun kaybından duyulan etkilenmenin boyutunu yansıtan bir tablo içinde anısını yâd eden vesilelere dönüştü.