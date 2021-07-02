Eski futbolcu Di Meco, sözleşme konusundaki anlaşmazlıklar sürerse PSG’nin Mbappe’yi yedek bırakabileceğini söyledi.

Eski Fransız milli oyuncu Eric Di Meco, Mbappe ile yeni sözleşme konusunda anlaşılamazsa Paris Saint-Germain’in oyuncuyu tüm sezon yedek oturtmasını tavsiye etti.

Fransız deviyle olan sözleşmesinin son yılına giren 22 yaşındaki yıldız oyuncu, henüz yeni sözleşmeye imza atmadı.

Dünya Kupası şampiyonu Mbappe, artan popülerliğiyle ve transfer söylentileriyle dünya futbolunun en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Di Meco’ya göre PSG, oyuncuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamazsa ve Mbappe de sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılmak isterse Mbappe’yi tüm sezon yedek oturtabilir.

Neler söylendi?

RMC Sport’a konuşan Di Meco, PSG ile olan sözleşmesi bir sene sonra bitecek olan Mbappe’nin takımdan bedelsiz olarak ayrılmak istemesi ihtimalini değerlendirdi: “Asıl sorun Mbappe’nin bir yıllık kontratı kalmasına izin verilmesi. Şu anda ipler tamamen oyuncunun elinde.”

“Eğer siz PSG gibi güçlü bir kulüpseniz yapmanız gereken şudur: ‘Bizimle devam etmek istemiyor musun? O zaman tüm sezon yedek kulübesinde oturabilirsin!”

“Paris’in bunu yapabilecek gücü var. Böyle bir tavır alarak diğer oyunculara da gözdağı vermiş olursunuz.”

Mbappe’yi neler bekliyor?

PSG ile dördüncü sezonunu geride bırakan Mbappe, geride bıraktığımız sezonda ise Ligue 1 şampiyonluğunu kaybetmiş ve Şampiyonlar Ligi’ne de yarı finalde veda etmişti.”

Forma giydiği 127 karşılaşmada 111 gol kaydeden genç yıldız, PSG’de Neymar’la birlikte durdurulması güç bir ikili oldular.

Brezilyalı yıldız Fransız ekibiyle yeni sözleşmeye imza atarken Mbappe henüz geleceği hakkında son kararını vermedi.

Mbappe’nin piyasa değeri doğal olarak bir hayli yüksek fakat sözleşmesinin bitmesine az bir süre kaldığı için yıldız oyuncuyu transfer edecek kulüpler daha uygunn bir bonservis bedeliyle bu anlaşmayı tamamlayabilir.

Bu konuda net çizgiler çizen Di Meco’nun aksine 2018 Dünya Kupası’nda Fransa’nın şampiyon kadrosunda yer alan Adil Rami, Mbappe’ye destek oldu:

“Mbappe yanlış bir şey yapmadı, sözleşmesine göre hareket ediyor.”

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