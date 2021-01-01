Di Maria'nın Lionel Messi sözleri, Ronald Koeman'ı kızdırdı

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Di Maria'nın Lionel Messi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi ve bunu saygısızlık olarak nitelendirdi.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin Paris-Saint Germain' transfer olacağına yönelik söylentiler, her geçen gün artıyor.

Fransa Ligue 1'in 23. hafta mücadelesinde dün akşam evinde Nimes'i 3-0 mağlup eden PSG'de, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria maç sonunda Lionel Messi hakkında konuştu.

Di Maria'nın, Messi'nin PSG'ye katılabileceğinin söylenmesi üzerine "Evet, umarım öyle olur" yorumunda bulunması, Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman'ı öfkelendirdi.

"PSG'de birçok oyuncu Messi hakkında konuşuyor"

Aynı akşam İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında Granada'yı uzatmalarda 5-3 deviren Barcelona'da teknik direktör Koeman, Di Maria'nın sözlerinin anımsatılması üzerine Arjantinli oyuncuya tepki gösterdi.

Bu tür konuşmaların çok doğru olmadığının altını çizen Hollandalı hoca, "Bana, saygısızlık gibi geliyor. Bu tür şeyler söylemek yanlış olabilir. PSG'den birçok oyuncu Messi hakkında konuşuyor. Bu doğru değil. 'Bizim oyuncumuz' gibi konuşuyorlar. Bunun, Barça'ya saygı olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.



Koeman, ayrıca Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakiplerinin PSG olduğunu da hatırlattı.

