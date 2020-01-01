Di Maria'nın eşi: Kadınlar sıska, yemek iğrenç, İngiltere çok kötü!

Jorgelina Cardoso, Di Maria'nın 1 Manchester United kariyerini korkunç olarak yorumladı.

'da yıldızı parladıktan sonra 'e transfer olan Angel Di Maria, İspanyol devinden de 'a geçmişti. Di Maria'nin 1 sezonluk kısa İngiltere macerasını eşi anlattı.

Angel Di Maria'nın eşi Jorgelina Cardoso, Manchester'da hiçbir şeyi sevmediğini açıkladı;

"Angel'in 'Manchester United'dan bir teklif geldi. Biraz daha finansal olarak güvende olacağız' dediğini hatırlıyorum. Ona kendi başına gidebileceğini söyledim. 'Hayır, hadi ama. Hadi gidelim' diye yanıtladı. Çok fazla para vardı ve İspanyollar bize peseteros (sadece parayla ilgilenen insanlar) diyorlardı. Ve haklıydılar!"

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"Manchester'a gitmek istemedim. O sırada Agüero ile evli olan Gianinna Maradona ile arkadaştım ve bir ziyaret için Madrid'den Manchester'daki evine uçtuk. Korkunçtu! Her şey korkunçtu. Eve geldiğimde Angel'e 'İngiltere hariç herhangi bir ülkeye git' dedim. Her neyse, bir yıl sonra İngiltere'deydik ve korkunçtu, saçmalık."

Cardoso, deneyimle ilgili sevdiği tek bir şey olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti;

"Bu konuda hiçbir şeyden hoşlanmadım, bir şey değil. Kadınların hepsi sıska, ilkel ve tuhaf. Sokakta yürüyorsunuz ve sizi öldürüp öldürmeyeceklerini bilmiyorsunuz. Yemekler iğrençti. Bütün kızların hepsi çok fazla makyaj yapıyordu. Makyajsız ve saçları topuz olan sadece ben vardım."