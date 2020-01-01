PSG

Di Maria: Umarım Avrupa'da oynayacağım son kulüp PSG olur

Yorum()
Getty
Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, Paris Saint-Germain'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Paris Saint-Germain forması giyen Angel Di Maria, henüz yeni bir sözleşme teklif edilmemiş olmasına rağmen Avrupa'da oynayacağı son takımın Paris ekibi olmasını dilediğini açıkladı.

Son 5 yılda formasını giydiği Paris Saint-Germain'de 12 kupa kazanan Di Maria, sözleşmesinin bitimine 18 ay kala yeni sözleşme için acele etmediğini belirtti:

"Şu an için sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Ancak sözleşme bitimine 1.5 yıl daha var. İlk günden beri söylüyorum, umarım Avrupa'daki son kulübüm PSG olur. Sonrasında Arjantin'e dönebilirim."

Editörün Seçtikleri

Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Lille ile karşılaşacak.

Kapat