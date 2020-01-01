Di Maria: Umarım Avrupa'da oynayacağım son kulüp PSG olur
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Paris Saint-Germain forması giyen Angel Di Maria, henüz yeni bir sözleşme teklif edilmemiş olmasına rağmen Avrupa'da oynayacağı son takımın Paris ekibi olmasını dilediğini açıkladı.
Son 5 yılda formasını giydiği Paris Saint-Germain'de 12 kupa kazanan Di Maria, sözleşmesinin bitimine 18 ay kala yeni sözleşme için acele etmediğini belirtti:
"Şu an için sözleşme konusunda herhangi bir görüşme gerçekleştirmedim. Ancak sözleşme bitimine 1.5 yıl daha var. İlk günden beri söylüyorum, umarım Avrupa'daki son kulübüm PSG olur. Sonrasında Arjantin'e dönebilirim."
Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Lille ile karşılaşacak.