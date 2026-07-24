Arjantin Milli Takımı'nın efsanesi Angel Di Maria, birçok raporun eski Barcelona sihirbazı için son maç olduğunu ileri sürdüğü 2026 Dünya Kupası finalindeki İspanya karşılaşmasının ardından, şu anki "Tango" kaptanı Lionel Messi'nin emekliliğe ayrılma ihtimaline dair tartışmalara son verdi.

Messi, Amerika Mundiali'nin final maçında Arjantin'in İspanya'ya karşı 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada forma giymiş ve 2022'deki Katar'daki edisyonda kazandığı kupayı elinde tutmayı başaramamıştı.

Di Maria, "TNT Sports" ağı üzerinden yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Evet, Leo istediği süre boyunca devam etmeli. Bence daha uzun yıllar oynamaya devam edebilir."





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Di Maria sözlerine şöyle devam etti: "39 yaşında hâlâ en iyilerden biri olduğunu, hatta futbol tarihinin en iyilerinden biri olduğunu kanıtladı ve sunabileceklerinin bir sınırı olduğunu düşünmüyorum."

Arjantin teknik direktörü Scaloni'nin geleceği hakkında ise şöyle konuştu: "O, bu Scaloneta'nın ve bu milli takımın (mevcut dönemin) lideri ve devam etmesini diliyorum. Bence harika bir genç oyuncu kuşağı inşa ediyor ve bu, milli takımın çıkarına olan bir şey."

Di Maria açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Karar elbette ona ait, ne istediğini kendisi biliyor; ama bir Arjantinli olarak milli takımdaki görevine devam etmesini diliyorum."