Rosario Central'ın Clausura turnuvasının açılışında Belgrano'ya 2-1 mağlup olmasının ardından Arjantinli yıldız Angel Di Maria, 2026 Dünya Kupası'nda ikinci sırada yer almalarının ardından Arjantin Milli Takımı'nın geleceği hakkında konuştu.

Di Maria, Arjantin gazetesi "tyc sports"un aktardığı açıklamalarında, teknik direktör Lionel Scaloni ve yıldız oyuncu Lionel Messi'nin milli takımda devam etmesini istediğini vurgulayarak, Dünya Kupası'nın kendisi için yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenmeleriyle sona erdiğini belirtti.

Di Maria şunları söyledi: "İngiltere'yi yenmek tüm Arjantin için büyük bir sevinçti, bu çok açıktı ve beni çok mutlu etti. Arjantin kafilesindeki herkese sonsuza dek minnettarım."

Turnuvadaki yolculuğuna değinen Di Maria şunları ekledi: "Her maçta zorlandım, ama oyuncular içlerindeki gücü buldular ve bu güç onları zaferlere taşıdı. Bazen finalleri kazanırsın, bazen de şans yüzüne gülmez, ama onlar milli takımın adını yükseklere taşıdılar."

Takımın ortaya koyduğu performansın sadece bir alkıştan fazlasını hak ettiğini belirten Di Maria, "Başardıkları şey ve İngiltere'yi yenmeleri, kariyerlerinin taçlandırılmasıydı. Benim için Dünya Kupası burada sona erdi, çünkü ülkeye tarif edilemez bir sevinç yaşattılar." dedi.

Ayrıca Messi'nin istediği sürece milli takımda devam etmesini dileyen Di Maria, "Önünde daha uzun yıllar boyunca oynayacağı ve başarı elde edeceği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Otuz dokuz yaşında hâlâ tarihin en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve yeteneklerinin sınırı yok." diye konuştu.

Teknik direktör hakkında ise sözlerini şöyle noktaladı: "O, Scaloni ailesinden (ülkenin köklü ailelerinden biri). Herkesin iyiliği için devam etmesini diliyorum, çünkü şan peşinde koşan iyi bir genç nesil var. Ne istediğini kendisi bilecektir, ama kalmasını umuyorum."