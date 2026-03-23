Di Canio: "Leao eleştirilere kızıyor mu? Umurumda değil, sanki kardeşim mi?"

Milan'ın da aralarında bulunduğu takımlarda forma giymiş eski futbolcu ve yorumcu Paolo Di Canio da, bugün Milano'da düzenlenen eski futbolcular için düzenlenen padel turnuvası Legends Trophy'nin kenarında konuştu. Milan News'in derlediği, basına yaptığı açıklamalar şöyle:





Milan'ın lig performansı hakkında bir yorum? Şampiyonluğu kazanabilir mi?





"Milan iyi gidiyor, diyebilirim. Geçen yıl ile karşılaştırmak gerekir: tüm yıl boyunca üst sıralar için mücadele ediyor. Ve biliyorsunuz, bitime 8 hafta kala -6 puan geride... Max Allegri her zaman arkasına baktığını söylüyor çünkü minimum pozisyonu garantilemesi gerekiyor ve Milan gibi bir kulüp için bu doğru: ilk dörde girme hedefini kabul etti, gelecek yıl Milan'ı Şampiyonlar Ligi dışında göremeyiz. Ama Max'i tanıyorsak, o orada ve birkaç hafta sonra ne olacağını göreceğiz: Bir sonraki maç çok şey gösterecek, Napoli de yaklaşmış olduğu için bu bir direkt karşılaşma olacak. Inter bu durumda olduğuna göre, umut etmek ve hedeflemek doğru bence."





Leao hala Milan'ın geleceğinin forveti mi?





"İtalya'da büyümek istiyorsak, başka bir dünya olan İngiltere'ye değil, kamuoyunun her zaman "evet ama şunu yapsa, evet ama gollerini attı..." diye bölündüğü hiçbir oyuncunun olmadığı İspanya ve Almanya'ya bakmalıyız. Futbolda bir "ama" bile çok fazladır. Leao konusunda her zaman beş altı tane kullanıyorsunuz: bu olmaz. Sadece İtalya'da, belki de yetenekli oyuncularımız az olduğu için, bunu kabul etmeye veya tahammül etmeye alışıyoruz. Milan dünya çapında bir takım ve ortam oluşturmak istiyorsa, sabah nasıl kalktığını veya nasıl geldiğini bilmediğiniz bir oyuncuya sahip olamazsınız. 1 euro ne kadar eder? Neyse, deneyelim. 8 milyon mu? Sözleşmesini yenilemeli miyim? Bunu ben söylüyorum, Milan'ın yöneticisi değilim ve bu onların işi"





Tare'yi tanıyorsunuz...





"Olimpico'daki tavrını gördünüz mü? Leao oyundan çıkarken Tare'nin dudak hareketleri bana gayet net geldi: çünkü futbol oynamış, futbolun içinden gelmiş, Lazio'yu bugünkü haline getirmiş, son derece makul fiyatlara transfer ettiği oyuncularla takımı başarılı kılmış ve Milan'ı eski ihtişamına kavuşturmak isteyen ciddi bir yönetici için böyle bir tavır söz konusu olamaz. O anda çok önemsediği için bir anlığına sinirlenen bir oyuncunun kızgınlığı olabilir: sorun, tüm potansiyele sahip bir oyuncunun zaman içindeki genel tutumudur. 27 yaşında... Eğer 21 yaşındayken 27 yaşındayken olduğundan daha güçlüysen... Goller, aynı ligde Leao'nun varlığında ve yokluğunda farkın görüldüğü zaman önemlidir. O olmadan Milan daha fazla gol atıyor ve daha sağlam: 21 gol attı, 8 galibiyet aldı ve 3 gol yedi."





Leao'nun bu sözlere kızacağını biliyor musun?





"Umurumda değil, ben burada düşündüğümü söylemek için varım: o benim kardeşim ya da kuzenim değil. Ben de çok eleştiri aldım, ona kızgın değilim. Başka birçok oyuncunun da çok güçlü ve yetenekli olduğunu söylüyorum: Yıldız güvenilir ve ciddi, şampiyon olmaya aday. Ben boyuttan bahsediyorum, mahalle sahasından bahsetmiyorum: Quarticciolo'daki Bar Corallo'da şunu söylüyorsun, "Şu çocuk iyi ama onu oynatın, diğerleri iyi değil..."





Ama Leao bir santrfor değil...





"O bir forvet. Kesinlikle forvet olarak oynaması onun için daha iyi, çünkü daha az oynayarak daha fazla gol atıyor: İtalya'da bu kolaydır, ileriye bir pas atarsın ve savunmaların o kadar sağlam olmadığı için er ya da geç bir gol fırsatı yakalarsın. Sorun, golün ötesinde maç boyunca ne ürettiğin. Eğer maç başına üç gol atan bir oyuncum olsaydı, istemsiz olsa bile kabul ederdim: ama Milan bunu göze alamaz, sadece sahada değil, antrenmanlardaki tutumunda da bir fikir oluşturmak için. Son maçta gördüğüm şey. Rabiot gol attığında sergilenen takım oyunu bir yana, 5-6 oyuncu alanları paylaşıyor; Fofana ek forvet oluyor ve top Athekame'ye geldiğinde pozisyonunu değiştiriyor, ardından Modric gelip Pulisic'e pas veriyor, Pulisic de topu uzak direğe gönderiyor ve Rabiot diğer taraftan ortaladıktan sonra golü atıyor. Takım olarak uyumlu bir oyun var çünkü herkes, diğerleri için oynadığında ödüllendirileceğini biliyor. Ve Rabiot gol attığında, Modric ve diğerleri asist yapan Pulisic'e gidiyor: takım arkadaşlarını ödüllendiriyorlar. Bu takım oyunudur, amaç birliği, birbirini sevmek ve saygı duymaktır. Bununla birlikte, Leao'ya kızgın olduğumdan değil. Ben de Leao'ya kızgınım: 1,88 boyunda, koşu yeteneği, takıma hizmet etmeye yönelik bir teknik... Ama çoğu zaman "ne düşünüyor bu?" diyorsun, kayıt stüdyosunda şarkı söylemesi gerekirken? Başka şeyler düşünüyor. Bana öyle geliyor ki, futbol, yeteneği olduğu için normal bir şey, sahaya sadece oynamak için geliyor: ama asıl eğlence kayıt stüdyosu ve bir ay önce kışın yaptığı gibi göğsü çıplak geçit törenleri. Eskiden kışın bütün bir gün göğsü çıplak durursan... Eğer buna gücü yetiyorsa, harika bir fiziği var ama diyorum ki: profesyonel düzeyde kabul edilebilir mi? Markaları tanıtmak için yapılan fotoğraf çekimleri bir yana, iyi yapıyorsun: ama bütün bir defileyi göğsü çıplak dolaşarak geçirmek. Gençlere yaklaşım değişti ama disiplin ve kural değişemez: buna saygı gösterilmeli, kurallar aynıdır. Atletico Madrid'i kurmak istiyorsan: Simeone'ye git, Lookman hakkında ne dediğini duydunuz mu? "Bizimle oynamak istiyorsa daha fazla koşmalı, takım için savunma yapmayı bilmeli, yoksa burada oynayamaz."





Milan, Leao'yu nasıl satabilir?





"Bana mı soruyorsun? Nereden bileyim, ben Tare ya da diğerleri değilim ki. Gideceğini söylemiyorum. Belki bir anda bir dönüşüm yaşar ve ben de onun asla değişmeyeceğini düşündüğümü ilk söyleyen olurum ve bu yeteneğin en üst düzeyde sergilendiğini keyifle izlerim."