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Çeviri:

Dhoui'den Avrupa Süper Kupası sonrası: Artık Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü yıldızı düşünüyoruz

Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
D. Doue
Fransa
İngiltere
Avusturya

Yenilmez zihniyet: Saint-Germain'in üstünlüğünün sebebi

Paris Saint-Germain'in yıldızı Desire Doue, takımını yenilmez kılan şeyin zihniyeti olduğu görüşünde ve Avrupa Süper Kupası zaferinin ardından sezonun asıl şimdi başladığını belirtiyor.

Doue, dün çarşamba günü Aston Villa karşısında (2-1) galibiyet golünü kaydederek Paris Saint-Germain'in tarihinde ikinci kez Avrupa Süper Kupası'nı kazanmasını sağladı.

Maçın ardından genç Fransız yıldıza Paris Saint-Germain'i yenilmez kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bu bizim zihniyetimiz; her zaman kazanmak istiyoruz ve daima rekabetin zirvesinde olmaya çalışıyoruz."

Fransız "Canal+" kanalına yaptığı ve Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Sahip olduğumuz en iyi şeylerin bir kısmını yeniden gösterdik, etkiliydik ve o golü yememize rağmen iyi savunma yaptık. Aston Villa çok güçlü bir takım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatilden dönmenin kolay olmadığını biliyoruz; bazı oyuncular antrenmanlara ancak iki gün önce başladı, ben ise şahsen ancak geçen pazartesi başladım. Ama bu istisnai bir sezon."

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Paris Saint-Germain
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Açıklamalarına şöyle devam etti: "Muhteşem bir sezon şimdi başladı ve pazar günü şampiyonluk kupasını (Lens'e karşı) kazanmaya çalışmalıyız."

Saint-Germain'in üst üste üçüncü sezon UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma hedefine dair Doue sözlerini şöyle tamamladı: "Üçüncü yıldız mı? Elbette bunu düşünüyoruz çünkü hırsımız var ve bu yıl hedefimiz her şeyi kazanmak."

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