Hatayspor altyapısında yetişen ve kariyerlerini Filipinler'de sürdüren Mert Altınöz ileArda Çınkır, ulusal kupada turnuvanın en iyi 11'ine seçildi.

Türk teknik direktör Mehmet Kakil'in çalıştırdığı Filipinler ekibi DH Cebu FC, lig öncesinde oynanan ulusal kupaya yarı finalde veda ederken, sezona hazırlık formatında oynanan bu organizasyona Türk futbolcular damga vurdu. Copa Paulino Alcantara'da Kaya ve United City gibi yüksek bütçeli takımlarla mücadele eden Cebu'da Mert Altınöz ve Arda Çınkır turnuvanın en iyi takımın seçildi.

Hatayspor altyapısından ayrıldıktan sonra Kakil ile birlikte Filipinler'in yolunu tutan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mert, Cebu orta sahasının en yaratıcı oyuncularından biri olarak dikkat çekerken, teknik özellikleriyle de Filipinler'de fark yaratmayı başardı.

Filipinler'in Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi United City'e karşı başarılı maçlar çıkaran Mert, geride bıraktığımız sezonda U19 Ligi'nde Hatayspor ile 15 maça çıkmıştı.

Türkiye'ye de oynamaya sıcak bakıyorlar

Santrfor pozisyonunda görev yapan Arda ise son haftaya dek gol krallığını zorlamasıyla dikkat çekti. Filipinler Ligi'ndeki en komple golcülerden biri olarak öne çıkan Arda, daha önce GOAL Türkiye'ye yaptığı açıklamada takımının şampiyonluğu için mücadele edeceğini ve Ağustos ayında başlayacak ligde kişisel hedefini ise gol krallığı olarak belirlediğini söylemişti.

Filipinler'den ayrıldıktan sonra yeniden Türkiye'de top koşturmaya sıcak bakan iki genç oyuncunun Cebu ile ligde sergileyecekleri performans büyük bir merakla bekleniyor. Genç yaşta Türkiye dışında futbol oynamayı deneyimleyen her iki oyuncu da daha önce yaptıkları açıklamalarda yurt dışında oynamanın mental gelişimlerinde önemli rol oynadığını söylemişti.

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