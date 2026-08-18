24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Süper Kupa
team-logoDortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayern Münih
Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

Çeviri:

DFL-Superkup 2026 biletleri nasıl alınır: Dortmund - Bayern Münih, 22 Ağustos bilgileri, Signal Iduna Park ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Süper Kupa
Borussia Dortmund
Bayern Münih

Alman futbol takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri için Dortmund'a gidiyor olabilirsiniz

2026 DFL-Supercup biletleri, bu cumartesi 22 Ağustos'ta Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı için satışta. Karşılaşma yerel saatle 20.30'da başlayacak. Resmi adı, hayatını kaybeden Alman efsanesinin onuruna değiştirilen Franz Beckenbauer Supercup olan sezonun açılış maçında, lig ve kupayı kazanan Bayern ile Bundesliga ikincisi Dortmund sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek. Mücadele dünya genelinde yaklaşık 200 ülkede yayınlanacak.

Bu, Der Klassiker'in iki devi arasındaki onuncu Süper Kupa buluşması olacak. Bayern 5-4'lük üstünlükle önde bulunurken, iki ekip en son 2021'de bu organizasyonda karşılaşmıştı. BVB, Bayern'in 14. lig ve kupa dublesinin ardından maça favori olmayan taraf olarak çıkıyor, ancak Sarı Duvar'ın önündeki iç saha avantajı her şeyi değiştiriyor. GOAL, cumartesi öncesinde son dakika DFL-Supercup bileti almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

crest
Süper Kupa - Final
Signal Iduna Park

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi kulüp olarak Borussia Dortmund, resmi bilet satışını üç aşamada BVB Ticket Shop üzerinden yürüttü: kombine sahipleri koltuklarını 9-12 Temmuz arasında ayırdı, üye ön satışı 10 Temmuz'da dört bilet sınırıyla açıldı ve genel satış 14 Temmuz'da başladı. Bayern Münih taraftarları ise deplasman biletleri için, stat açıklandıktan hemen sonra mayıs ayında açılan FC Bayern Ticket Shop üzerinden kura sistemiyle başvuru yaptı.

Maça artık günler kalmışken, bu resmi satış pencereleri çoktan kapandı. Bu nedenle doğrulanmış yeniden satış platformları son dakika için gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. StubHub ve benzeri korumalı platformlarda maç gününe kadar stat genelinde kalan koltuklar listeleniyor ve alıcı garantisi sunuluyor; ancak yeniden satış biletlerinin hangi taraftar bölümünde oturacağınızı çoğu zaman garanti etmediğini unutmayın. Bu yüzden satın almadan önce ilan detaylarını kontrol edin. Klassiker maçları bilet dolandırıcılığı için cazibe merkezi olduğundan, resmi olmayan sosyal medya satıcılarından tamamen uzak durun.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri ne kadar?

Franz Beckenbauer Supercup doğrudan Alman Futbol Ligi tarafından organize edildiği için, futbolu erişilebilir kılmak adına resmi bilet fiyatları bilinçli olarak düşük tutuluyor. Resmi fiyatlar €16,50 ile €38,50 arasında değişiyordu ve dağılım şu şekildeydi:

  • Ayakta: €16,50, Almanya'nın en büyük stadındaki ünlü tribün deneyimi
  • Oturmalı (Fiyat Kategorisi 5): €31,90
  • Oturmalı (Fiyat Kategorisi 4): €38,50

Resmi kontenjanlar tükendiği için, kalan koltuklarda yeniden satış fiyatları şu anda yaklaşık €85 ile €100'den başlıyor ve orta blok oturmalı bölümlerde daha da yükseliyor. Yine de bu büyüklükteki bir maçın standartlarına göre hâlâ mütevazı seviyede. Fiyatlar son 48 saatte hareket etme eğiliminde oluyor, bazen satıcıların ellerindeki fazla biletleri çıkarmasıyla düşebiliyor. Bu nedenle güncel durumu santraya kadar kontrol etmekte fayda var.

DFL-Supercup nerede oynanıyor? Signal Iduna Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Westfalenstadion adıyla bilinen Signal Iduna Park, Almanya'nın en büyük stadı ve 1974'te açıldığından beri Borussia Dortmund'un evi. BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte 81.365 taraftar kapasitesine sahip olan stat, tamamı oturmalı uluslararası maçlarda 65.829 kapasiteye düşüyor. Stadın atan kalbi ise 24.454 kapasiteli güney tribünü Südtribüne. Avrupa futbolunun en büyük ayakta tribünü olan bu bölüm, yarattığı ses ve renk duvarı nedeniyle Die Gelbe Wand, yani Sarı Duvar lakabıyla anılıyor.

Çok az stat bundan daha köklü bir geçmişe sahip: Signal Iduna Park, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları ile EURO 2024'te maçlara ev sahipliği yaptı, 2001 UEFA Kupası finaline sahne oldu ve düzenli olarak Almanya milli takım maçlarını ağırlıyor. Işıklar altında oynanan, ortada bir kupanın olduğu bir Klassiker, Avrupa futbolunda maç günü deneyiminin ulaşabileceği en üst seviyelerden biri.

Son DFL-Supercup kazananları kimler?

Bayern Münih, organizasyonun yakın dönem tarihine damga vurdu. Ancak Dortmund taraftarları, kupayı en son kaldırdıkları seferin de Bayern'e karşı geldiğini hatırlatacaktır:

Yıl

Kazanan

Finalist

Skor

2025

Bayern Münih

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

penaltılarla 4-3

2023

RB Leipzig

Bayern Münih

3-0

2022

Bayern Münih

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Münih

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Münih

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Münih

2-0

2018

Bayern Münih

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Münih

Borussia Dortmund

penaltılarla 5-4

2016

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Form durumu

BVB

BVB - Form

F95
K2-1
OSA
K1-0
FCT
K0-1
ARS
K2-3
ROM
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FCB

FCB - Form

REG
K0-15
JEJ
K2-1
AVL
K2-1
RBL
K3-1
HDH
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
26/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

DortmundÇizimBayern Münih
1
2
2
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
0
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Takım haberleri

Dortmund vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Dortmund crest
Dortmund
BVB
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Teknik direktör

  • N. Kovac


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin