2026 DFL-Supercup biletleri, bu cumartesi 22 Ağustos'ta Signal Iduna Park'ta oynanacak Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı için satışta. Karşılaşma yerel saatle 20.30'da başlayacak. Resmi adı, hayatını kaybeden Alman efsanesinin onuruna değiştirilen Franz Beckenbauer Supercup olan sezonun açılış maçında, lig ve kupayı kazanan Bayern ile Bundesliga ikincisi Dortmund sezonun ilk kupası için karşı karşıya gelecek. Mücadele dünya genelinde yaklaşık 200 ülkede yayınlanacak.

Bu, Der Klassiker'in iki devi arasındaki onuncu Süper Kupa buluşması olacak. Bayern 5-4'lük üstünlükle önde bulunurken, iki ekip en son 2021'de bu organizasyonda karşılaşmıştı. BVB, Bayern'in 14. lig ve kupa dublesinin ardından maça favori olmayan taraf olarak çıkıyor, ancak Sarı Duvar'ın önündeki iç saha avantajı her şeyi değiştiriyor. GOAL, cumartesi öncesinde son dakika DFL-Supercup bileti almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

Süper Kupa - Final 22 Ağu 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi kulüp olarak Borussia Dortmund, resmi bilet satışını üç aşamada BVB Ticket Shop üzerinden yürüttü: kombine sahipleri koltuklarını 9-12 Temmuz arasında ayırdı, üye ön satışı 10 Temmuz'da dört bilet sınırıyla açıldı ve genel satış 14 Temmuz'da başladı. Bayern Münih taraftarları ise deplasman biletleri için, stat açıklandıktan hemen sonra mayıs ayında açılan FC Bayern Ticket Shop üzerinden kura sistemiyle başvuru yaptı.

Maça artık günler kalmışken, bu resmi satış pencereleri çoktan kapandı. Bu nedenle doğrulanmış yeniden satış platformları son dakika için gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. StubHub ve benzeri korumalı platformlarda maç gününe kadar stat genelinde kalan koltuklar listeleniyor ve alıcı garantisi sunuluyor; ancak yeniden satış biletlerinin hangi taraftar bölümünde oturacağınızı çoğu zaman garanti etmediğini unutmayın. Bu yüzden satın almadan önce ilan detaylarını kontrol edin. Klassiker maçları bilet dolandırıcılığı için cazibe merkezi olduğundan, resmi olmayan sosyal medya satıcılarından tamamen uzak durun.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri ne kadar?

Franz Beckenbauer Supercup doğrudan Alman Futbol Ligi tarafından organize edildiği için, futbolu erişilebilir kılmak adına resmi bilet fiyatları bilinçli olarak düşük tutuluyor. Resmi fiyatlar €16,50 ile €38,50 arasında değişiyordu ve dağılım şu şekildeydi:

Ayakta: €16,50, Almanya'nın en büyük stadındaki ünlü tribün deneyimi

Oturmalı (Fiyat Kategorisi 5): €31,90

Oturmalı (Fiyat Kategorisi 4): €38,50

Resmi kontenjanlar tükendiği için, kalan koltuklarda yeniden satış fiyatları şu anda yaklaşık €85 ile €100'den başlıyor ve orta blok oturmalı bölümlerde daha da yükseliyor. Yine de bu büyüklükteki bir maçın standartlarına göre hâlâ mütevazı seviyede. Fiyatlar son 48 saatte hareket etme eğiliminde oluyor, bazen satıcıların ellerindeki fazla biletleri çıkarmasıyla düşebiliyor. Bu nedenle güncel durumu santraya kadar kontrol etmekte fayda var.

DFL-Supercup nerede oynanıyor? Signal Iduna Park hakkında bilmeniz gereken her şey

Tarihsel olarak Westfalenstadion adıyla bilinen Signal Iduna Park, Almanya'nın en büyük stadı ve 1974'te açıldığından beri Borussia Dortmund'un evi. BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle birlikte 81.365 taraftar kapasitesine sahip olan stat, tamamı oturmalı uluslararası maçlarda 65.829 kapasiteye düşüyor. Stadın atan kalbi ise 24.454 kapasiteli güney tribünü Südtribüne. Avrupa futbolunun en büyük ayakta tribünü olan bu bölüm, yarattığı ses ve renk duvarı nedeniyle Die Gelbe Wand, yani Sarı Duvar lakabıyla anılıyor.

Çok az stat bundan daha köklü bir geçmişe sahip: Signal Iduna Park, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları ile EURO 2024'te maçlara ev sahipliği yaptı, 2001 UEFA Kupası finaline sahne oldu ve düzenli olarak Almanya milli takım maçlarını ağırlıyor. Işıklar altında oynanan, ortada bir kupanın olduğu bir Klassiker, Avrupa futbolunda maç günü deneyiminin ulaşabileceği en üst seviyelerden biri.

Son DFL-Supercup kazananları kimler?

Bayern Münih, organizasyonun yakın dönem tarihine damga vurdu. Ancak Dortmund taraftarları, kupayı en son kaldırdıkları seferin de Bayern'e karşı geldiğini hatırlatacaktır:

Yıl Kazanan Finalist Skor 2025 Bayern Münih VfB Stuttgart 2-1 2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart penaltılarla 4-3 2023 RB Leipzig Bayern Münih 3-0 2022 Bayern Münih RB Leipzig 5-3 2021 Bayern Münih Borussia Dortmund 3-1 2020 Bayern Münih Borussia Dortmund 3-2 2019 Borussia Dortmund Bayern Münih 2-0 2018 Bayern Münih Eintracht Frankfurt 5-0 2017 Bayern Münih Borussia Dortmund penaltılarla 5-4 2016 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih: Bilmeniz gereken her şey

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