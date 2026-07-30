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Book DFL-Supercup: Dortmund vs Bayern Tickets

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DFL-Supercup 2026 biletleri nasıl alınır: Dortmund - Bayern Münih, 22 Ağustos bilgileri, Signal Iduna Park ve daha fazlası

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Tickets
Süper Kupa
Borussia Dortmund
Bayern Münih

Alman futbol takviminin öne çıkan etkinliklerinden biri için Dortmund'a gidiyor olabilirsiniz

Bundesliga ile DFB-Pokal şampiyonlarını karşı karşıya getiren yıllık mücadele DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup olarak da bilinir), 22 Ağustos'ta Dortmund'da oynanacak ve maç biletlerini bugün satın alabilirsiniz.

Bayern Münih geçen sezon tarihinde 14. kez lig ve kupa dublesini yaptığı için, Bundesliga'yı ikinci sırada tamamlayan Dortmund rakibi olacak. BVB, son "Der Klassiker" karşılaşmasına favori olmayan taraf olarak çıksa da maçın Signal Iduna Park'ta oynanacak olması nedeniyle saha avantajına sahip.

Bu, iki Alman devinin Supercup kupası için karşı karşıya geleceği 10. kez olacak ve Bayern şu anda 5-4'lük üstünlüğe sahip. Bir başka Alman klasiğine hazır mıyız?

Bırakın GOAL, DFL-Supercup biletleri hakkında, nereden satın alınacakları, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere size tüm detayları aktarsın.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman?

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Süper Kupa - Final
Signal Iduna Park

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri nasıl satın alınır?

DFL-Supercup'ın ev sahibi kulübü olarak Borussia Dortmund, resmi bilet satış aşamalarını "BVB Ticket Shop" üzerinden yönetti.

Dortmund kulüp üyeleri için ön satış dönemi 10 Temmuz'da açıldı, genel satışa açık ön satış ise 14 Temmuz'da başladı.

Deplasman bileti almak isteyen Bayern Münih taraftarları için başvuru süreci, stat duyurusunun hemen ardından 27 Mayıs'ta resmen açıldı. Taraftarlar, FC Bayern Ticket Shop üzerinden kura başvurusu yapabildi.

Resmi kulüp kanalları üzerinden koltuk bulamadıysanız ya da son dakika bileti arıyorsanız, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerine göz atmak faydalı olabilir.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih biletleri ne kadar?

DFL-Supercup (Franz Beckenbauer Supercup) doğrudan Alman Futbol Ligi (DFL) tarafından düzenlendiği için, futbolu herkes için erişilebilir tutmak amacıyla fiyatlar sıkı şekilde düzenleniyor. Etkinlik için resmi bilet fiyatları 16,50 € ile 38,50 € arasında değişiyordu ve şu şekilde kategorilere ayrılmıştı:

  • Ayakta: 16,50 €
  • Oturmalı biletler (Fiyat kategorisi 5): 31,90 €
  • Oturmalı biletler (Fiyat kategorisi 4): 38,50 €

Tarih yaklaştıkça ek bilgi için kulüplerin bilet portallarını, güncel müsaitlik durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih nerede oynanacak?

Signal Iduna Park (Dortmund)

Signal Iduna Park (Westfalenstadion), Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan bir futbol stadyumudur. Almanya'nın en büyük stadyumu olan tesis, 1974'te ilk kez açıldığından bu yana Borussia Dortmund'un iç saha stadı olmuştur.

BVB maçlarında oturmalı ve ayakta bölümlerle kapasite 81.365 iken, yalnızca oturmalı düzenin kullanıldığı uluslararası maçlarda bu sayı 65.829'dur.

24.454 kapasiteli Sudtribune (Güney Tribünü), Avrupa futbolundaki ayakta seyirciye ayrılmış en büyük tribündür. Yarattığı yoğun atmosferle ünlü olan güney tribününe, "Sarı Duvar" anlamına gelen Die Gelbe Wand lakabı takılmıştır.

Signal Iduna Park, Dortmund maçlarının yanı sıra önceki iki FIFA Dünya Kupası'nda (1974 ve 2006) ve bir UEFA Avrupa Şampiyonası'nda (Euro 2024) maçlara ev sahipliği yaptı; ayrıca 2001 UEFA Kupası finaline, çeşitli milli hazırlık karşılaşmalarına ve Dünya ile Avrupa turnuvaları için eleme maçlarına sahne oldu.

Son DFL-Supercup kazananları kimler?

Yıl

Kazananlar

İkinci

Skor

2025

Bayern Münih

VfB Stuttgart

2-1

2024

Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart

Penaltılarda 4-3

2023

RB Leipzig

Bayern Münih

3-0

2022

Bayern Münih

RB Leipzig

5-3

2021

Bayern Münih

Borussia Dortmund

3-1

2020

Bayern Münih

Borussia Dortmund

3-2

2019

Borussia Dortmund

Bayern Münih

2-0

2018

Bayern Münih

Eintracht Frankfurt

5-0

2017

Bayern Münih

Borussia Dortmund

Penaltılarda 5-4

2016

Bayern Münih

Borussia Dortmund

2-0

DFL-Supercup: Borussia Dortmund - Bayern Münih: Bilmeniz gereken her şey

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Form durumu

BVB

BVB - Form

SVW
K0-2
RWO
K1-3
F95
K2-1
OSA
K1-0
FCT
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FCB

FCB - Form

WOB
K0-1
KOE
K5-1
VFB
K3-0
SVW
K2-1
REG
K0-15
Atılan Gol (Yenilen Gol)
25/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Son karşılaşmalar

Kafa Kafaya

DortmundÇizimBayern Münih
1
2
2
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
3
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
2
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
Bundesliga
Dortmund badge
Dortmund
BVB
1
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
1
MS
Bundesliga
Bayern Münih badge
Bayern Münih
FCB
0
Dortmund badge
Dortmund
BVB
2
MS
8Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

Borussia Dortmund - Bayern Münih: Takım haberleri

Dortmund vs Bayern Münih Muhtemel kadrolar

Dortmund crest
Dortmund
BVB
Diziliş
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Teknik direktör

  • N. Kovac


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