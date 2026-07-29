Sport Bild, temmuz başında Leipzig'in Amiri'ye olan ilgisini zaten duyurmuştu; gazete şimdi bu iddiayı daha da ileri taşıyor: RB'nin bu arada 29 yaşındaki oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardığı belirtiliyor. Mainz ile yürütülen görüşmelerde de tarafların yakında orta yolu bulmasının muhtemel olduğu ifade ediliyor. Bonservis bedelinin ise 15 ila 20 milyon euro arasında olması bekleniyor.

Ancak Sport Bild'e göre transferin resmiyet kazanmasından önce çözülmesi gereken bir sorun daha var. Leipzig'in kadrosu şu anda fazla kalabalık, bu nedenle Amiri transferinin tamamlanabilmesi için önce mutlaka oyuncu çıkışı yapılması gerekiyor. Satış için ilk sıradaki isim, son bir buçuk yılda sürekli kiralık gönderilen Eljif Elmas. Önce Torino'ya, ardından Napoli'ye kiralanan orta saha oyuncusunun mümkünse bonservisiyle gönderilmesi isteniyor. Beşiktaş'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

Arthur Vermeeren cephesinde ise durum farklı. Leipzig, Belçikalı oyuncuyu geçen sezon Olympique Marsilya'ya kiralamıştı ve ilk planda bu yaz Vermeeren üzerinden önemli bir gelir elde edilmesi planlanıyordu. Ancak Sport Bild'e göre 21 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktör Martin Demichelis'i şu ana kadarki hazırlık döneminde fazlasıyla etkiledi ve takımda kalabilir. Bunun Amiri için yürütülen girişimlere doğrudan etkisi olması beklenmiyor, çünkü Vermeeren daha çok 6 numara, Amiri ise 8 numara profiline yakın. Demichelis'in gelecekte bu rolde iki oyuncuya yer vermek istediği, Amiri'yi de burada vazgeçilmez Christoph Baumgartner ile Assan Ouedraogo'ya mükemmel bir tamamlayıcı olarak gördüğü aktarılıyor. Baumgartner'in ise uyluk sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla ekim sonuna kadar forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

Nadiem Amiri gelecekte yeniden bir Şampiyonlar Ligi kulübünde mi oynayacak?

Kadronun daraltılması için gündemde olan bir diğer aday ise Conrad Harder. Geçen yaz Sporting Lizbon'dan 24 milyon euro bonservisle transfer edilmiş olmasına rağmen, 21 yaşındaki santrfor ilk sezonundaki inişli çıkışlı performansının ardından takımdan ayrılabilecek isimler arasında gösteriliyor. Sport Bild 'e göre buradaki sorun şu: Harder'ın Avrupa'da bir piyasası olsa da, az süre almasına rağmen ayrılmayı mutlaka istemiyor. Leipzig ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.





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Amiri açısından RB'ye transfer, Mainz'deki şu ana kadarki iki buçuk yıllık süreçte gösterdiği olumlu gelişimin ardından bir Şampiyonlar Ligi kulübüne dönüş anlamına gelecek. Leipzig ile gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak olması da önemli bir etken. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncunun muhtemelen son büyük sözleşmesini yapma ihtimali de bulunuyor. Sportif açıdan bakıldığında ise RB'de, Mainz'e kıyasla milli takımın radarında kalması daha kolay olabilir.

Nadiem Amiri, Jürgen Klopp döneminde de Alman Milli Takımı'nda kalıcı olmak istiyor

Fildişi Sahili'ne karşı oynanan ikinci grup maçında (2-1) oyuna sonradan giren ve Deniz Undav'ın beraberlik golünde şık bir asist yapan Amiri, Almanya Milli Takımı'nın hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansındaki az sayıdaki olumlu isimden biriydi. Paraguay'a karşı son 32 turunda yaşanan elenişte eski teknik direktör Julian Nagelsmann onu uzatmaların bitimine sadece 10 dakika kala oyuna aldı, ancak artık bir etki yaratamadı. Buna karşın penaltı atışlarında sorumluluk aldı ve golünü attı.

Yoğun oyun tarzıyla Amiri'nin yalnızca Leipzig'e değil, aynı zamanda yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp'un gelecekte milli takımda şekillendirmek istediği oyuna da uyabileceği düşünülüyor. Leipzig gibi üst düzey bir kulüpte sürekli iyi performans göstermesi, Amiri'nin Alman Milli Takımı'ndaki yerini koruma şansını kuşkusuz artıracaktır.