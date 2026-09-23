49 yaşındaki isim, "Örneğin kariyerimi noktaladıktan sonra DFB'den hiç kimse bana teknik direktörlük lisansı almam için yaklaşmadı. Federasyon bu konuda çok daha fazla teşvik oluşturmalı" dedi.

2002 Dünya Kupası finalisti olan Ballack'a göre DFB, uzun yıllar üst düzey katkı veren isimleri kuruma hedefli şekilde bağlamadığı için şu anda büyük bir potansiyeli heba ediyor. Ballack, "Toni Kroos ya da daha önce kariyerini bitiren Bastian Schweinsteiger gibi en iyi oyuncuları kendi bünyesine katmaya çalışmalı" çağrısında bulundu.

Eski yıldızların "ekonomik olarak bağımsız olduklarını ve her şeyi yapmak zorunda olmadıklarını" belirten Ballack, buna rağmen federasyon tarafının daha fazla inisiyatif alması gerektiğini söyledi: "Ama onları heyecan ve içerikle yakalamalısınız. Çünkü büyük kişiliklerin bilgilerini genç nesillere aktarması Alman futbolu için son derece değerli olur. Tıpkı Rudi Völler'in hâlâ yaptığı gibi."

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Michael Ballack, FC Bayern'i DFB için örnek görüyor

Bu fırsatların kaçırılması nedeniyle federasyon değerli bir bilgi birikiminden mahrum kalıyor. Ballack, "Bu yüzden önemli pozisyonlarda daha fazla üst düzey isme ihtiyacımız var. Bunların ileride her zaman teknik direktör olması da gerekmiyor" değerlendirmesinde bulundu. Olumlu örnek olarak FC Bayern'in yapısını gösteren Ballack, "Orada Uli Hoeneß (menajer olarak) ve Karl-Heinz Rummenigge (başkan olarak) ile uzun yıllar boyunca olağanüstü şekilde işledi" dedi.

Federasyona yönelik net eleştirilerine rağmen eski orta saha yıldızı, DFB takımının sportif gelişimine iyimser bakıyor. Bunun başlıca nedeni, Ballack'ın büyük işler başaracağına inandığı mevcut Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp. 59 yaşındaki teknik adamın "kariyerinde görev yaptığı her yerde çok şeyi değiştirdiğini" söyleyen Ballack, "O, en tecrübeli ve en çok takdir gören Alman teknik direktör ve Alman futbolunu yeniden dipten çıkarmalı. Bunu başaracağını umuyorum. Zaten iyi oyuncularımız var" ifadelerini kullandı.

Ballack, bu noktada milli takım çevresinde sabır çağrısı yaptı. Klopp'a artık "zaman verilmesi, yaklaşımlarının ve yöntemlerinin kabul edilmesi gerektiğini" belirten eski yıldız, "İyi bir temel, onun tamamen kabul görüyor olması ve insanları tarzıyla heyecanlandırabilmesi" dedi.