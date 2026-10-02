Deniz Undav'ın takvimine büyük ihtimalle not düşmediği bir tarihti bu. 1 Ekim Perşembe, saat 17.30, VfB Stuttgart'ın Greuther Fürth ile hazırlık maçı. Aslında taraftarın sevgilisi o sırada DFB takımıyla birlikte Sırbistan maçına hazırlık yapıyor olacaktı. Ancak Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, toplam 44 oyuncudan oluşan iki kadrosunda taraftarın sevgilisine sürpriz şekilde yer vermedi; çünkü oyuncu "sezona henüz tam olarak giremedi".

Undav, Stuttgart formasıyla en azından dört asist yapmayı başardı. Ancak gerçekte, Dünya Kupası'nda grup aşamasının ikinci maçında Fildişi Sahili'ne attığı geç galibiyet golünden bu yana (üzerinden uzun zaman geçti) gol atamıyordu. Tüm kulvarlardaki ve hazırlık maçlarındaki bütün maçları hesaba kattığımızda, Undav tam 10 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Hasret ise şimdi Fürth karşısındaki hazırlık maçında sona erdi; 5-0'lık galibiyette iki gol attı.

Bu, Klopp'a doğru küçük bir mesaj niteliği taşıyordu; zira teknik adam hâlâ görev süresindeki ilk santrfor golünü bekliyor. Yeni milli takım teknik direktörü dönemindeki üç golün tamamı orta saha oyuncularından geldi. Hollanda ile 1-1 berabere kalınan maçta Felix Nmecha fileleri havalandırdı, Sırbistan'a karşı alınan rahatlatıcı 2-0'lık galibiyeti ise Tom Bischof ile Florian Wirtz getirdi.

Havertz, Ebnoutalib, Burkardt ve Woltemade Klopp döneminde golsüz

Klopp'un Hollanda karşısındaki ilk maçında santrfordaki en doğal aday sahaya çıktı: Kai Havertz. İngiltere şampiyonu FC Arsenal'in 27 yaşındaki oyuncusu ise kas zorlanması nedeniyle yarım saatin ardından oyundan çıkmak zorunda kaldı ve ardından milli takım kampından da ayrıldı. Havertz'in yerine Eintracht Frankfurt'tan ilk kez forma giyen Younes Ebnoutalib (23) oyuna dahil oldu ancak ne Hollanda karşısında kalan sürede ne de sonraki maçta Yunanistan'a karşı ilk 11'de başladığı karşılaşmada (0-1) tam anlamıyla ikna edici olabildi.

Kadro değişikliğinin ardından Sırbistan karşısında bu kez Nick Woltemade ilk 11'de şans buldu. 25 yaşındaki oyuncu inişli çıkışlı aylar geçirdi. Geçen yaz 75 milyon euro karşılığında Newcastle United'a transferiyle gelen büyük heyecanın ardından, Dünya Kupası'nın dip noktası olduğu hayal kırıklığı yaratan bir sezon yaşadı ve sonrasında Juventus'a kiralandı. Sırbistan karşısında Woltemade oyunun içinde iyiydi ve ceza sahasında varlık gösterdi, ancak bitiriciliklerinde gerekli isabeti sağlayamadı. 59. dakikada kısa mesafeden bomboş durumda topu auta göndererek çok büyük bir fırsatı harcadı.

Klopp'un dördüncü forveti Jonathan Burkardt ise hem Yunanistan hem de Sırbistan maçlarında sonradan oyuna girdi. Toplam 38 dakikalık süre içinde yalnızca tehlike yaratmayan bir şut kaydetti. Eintracht Frankfurt'un 26 yaşındaki oyuncusu, belki de pazar günü Selanik'te Yunanistan ile oynanacak rövanşta ilk 11'de şans bulacak.

Şimdiye kadar hiçbir forvet, daha fazla süre almak adına gerçek anlamda bir tavsiye sunamadı. Bu nedenle Klopp'un Undav'ın form grafiğini yakından izlemesi bekleniyor, ama asıl olarak "Kadro 3"ündeki gelişmeleri memnuniyetle takip edecektir. Çünkü Almanya U21'de şu anda iki forvet birden ön plana çıkıyor.

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Paris Brunner ve Nicolo Tresoldi, U21'de fırtına estiriyor

Paris Brunner (20), AS Monaco ile sezona yaptığı güçlü başlangıcın ardından geçen cumartesi Letonya karşısında çıktığı U21 debutunda doğrudan iki gol attı. Club Brugge'den Nicolo Tresoldi (22) de o maçta bir gol kaydederken, çarşamba günü Malta'ya karşı 4-1 kazanılan maçta buna bir hat-trick ekledi. Toplam 16 golle Tresoldi, U21 Milli Takımı'nın tüm zamanların golcüler listesinde artık Heiko Herrlich'in (17 gol) ve Pierre Littbarski'nin (18) ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bischof'un Klopp'un A Milli Takımı'na geçmesinin ardından Tresoldi, takımı sahaya kaptan olarak da çıkardı.

Ancak Tresoldi, Brunner ve Bischof'un aksine şu anda kendisi için (henüz) bir yükseliş ihtimali taşımıyor. Bunun nedeni performansı değil, hâlâ yanıt bulmamış milli takım tercihi meselesi. Klopp'un yanı sıra İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de üç vatandaşlığa sahip oyuncu için yoğun çaba harcıyor; ayrıca teorik olarak Arjantin adına da oynayabilir. Kararın gelecek yaz yapılacak U21 Avrupa Şampiyonası'nın ardından verilmesi bekleniyor.

Tresoldi kısa süre önce, "Kalbim 50:50. İki ülke de benim için çok şey ifade ediyor" dedi. "Almanya formasını gururla giyiyorum, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada bir de Avrupa Şampiyonası oynamak istiyorum. Sonrasında nasıl devam edeceğini göreceğiz." Klopp ile daha önce "iyi görüşmeler" yaptığını da söyledi. "Ona durumumu anlattım ve o da bunu anladı. Harika bir insan. Bu, teknik direktör-oyuncu konuşması değil, daha çok bir baba-oğul konuşması gibiydi. Bana, kapının benim için her zaman açık olduğunu söyledi." Şimdiye kadar görev verilen dörtlünün şanssız performanslarının ardından, bu kapı hiç olmadığı kadar açık.