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Jonas Urbig DFB-Teamgetty
Marko Brkic
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DFB takımında pahalı ilk maç: Bayern Münih, Jonas Urbig için görünüşe göre milyonluk bir meblağ ödemek zorunda kalacak

Bundesliga
Almanya - Sırbistan
Almanya
Sırbistan
UEFA Nations League A
J. Urbig
Bayern Münih
FC Köln

1. FC Köln, Almanya ile Sırbistan arasındaki milli maçın ardından FC Bayern Münih'ten muhtemelen milyonluk bir ödeme alacak. Sebebi: Jonas Urbig.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, basın toplantısında 23 yaşındaki oyuncunun perşembe günü Uluslar Ligi’nde Almanya Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkacağını zaten doğruladı.

Kölner Stadt-Anzeiger'in haberine göre, böylece Urbig’in Ocak 2025’te Bayern Münih’e transferinde yer alan bir madde devreye girecek. Münih ekibi o dönemde 1. FC Köln’e yedi milyon euroluk sabit bonservis bedeli ödemişti. DFB’deki ilk maçına çıkmasıyla birlikte bu rakam, bir milyon euronun biraz üzerindeki bonus ödemesiyle artacak.

Ancak bunun, üzerinde anlaşmaya varılan başarıya bağlı bonus ödemelerinin yalnızca bir kısmı olduğu belirtiliyor. Habere göre toplam tutar 15 milyon euroya kadar çıkabilir.

Jonas Urbig, Dünya Kupası’nda antrenman kalecisi olarak yer aldı

Urbig, bu sezon da Bayern Münih’te birinci kaleci değil ve Manuel Neuer’in arkasında beklemeye devam etmek zorunda. Ancak 23 yaşındaki kaleci yeteneğini daha önce birçok kez kanıtladı. Rekor şampiyonda, artık 40 yaşında olan Neuer’in belirlenmiş halefi olarak görülüyor.

Urbig, devam eden sezonda şu ana kadar Bayern formasıyla iki resmi maça çıktı. Buna karşın milli takımdaki ilk maçı henüz gelmedi; Julian Nagelsmann onu geçen mart ayında ilk kez aday kadroya çağırmıştı. Ancak kapsül sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda Urbig, antrenman kalecisi olarak kadroda yer aldı.

DFB takımı için bu maç aynı zamanda Klopp dönemine kötü başlangıcı unutturmak açısından da önem taşıyor. Yeni milli takım teknik direktörünün Hollanda karşısındaki ilk maçında aldığı 1-1’lik beraberliğin ardından Yunanistan’a 1-0 mağlup olmuştu. Sırbistan karşısında Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk galibiyetini almak için üçüncü fırsatını elde edecek.

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