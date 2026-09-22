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Almanya Milli Takımı, Haberler: Sammer’den Bierhoff’a sert eleştiri

Matthias Sammer, eski DFB menajeri Oliver Bierhoff’un Almanya Milli Takımı’ndaki "kişilik tartışması" hakkında yaptığı son açıklamalara tepki gösterdi ve 1996 Avrupa şampiyonunun bu problemde belirleyici bir payı olduğunu dile getirdi.

Bierhoff, kicker ile yaptığı röportajda, DFB takımında şu anda tecrübeli lider oyuncuların ve "yüksek bireysel güçlü, olağanüstü kişiliklerin" eksik olduğunu eleştirmişti.

Sammer bunun üzerine Sky’a şu açıklamayı yaptı: "Çok uzun zaman önce değil, onun tarafından da Almanya’da düz hiyerarşilere ihtiyacımız olduğu söyleniyordu."

Kendisinin ise bir takımda her zaman "liderlerin, takım oyuncularının ve bireyselcilerin" savunucusu olduğunu belirtti. Sammer, "Eğer hepsine soyunma odasında da sahada da aynı şekilde davranmak istiyorsan, o zaman bugün çıkıp da birkaç tip oyuncumuz eksik diye şikayet etmemize gerek yok" dedi.

Sammer sözlerini sürdürerek, bu durum nedeniyle 2004 ile 2022 yılları arasında görev yapan sorumlu menajer olarak Bierhoff’un "bir noktaya kadar" sorumluluk alması gerektiğini söyledi. "2006’da federasyona geldim ve 2007’de kendime şu soruyu sordum: Burada bir şeyler doğru değil. Sadece bu, doğru ya da yanlış değil. Sonra insanlar bana neden diye sordu. Ben de dedim ki, hepimiz eşitiz. Hepsi iyi ve hoş insanlar, bu güzel ama biz burada midilli çiftliğinde değiliz. Bu performans sporu, burada zaman zaman işler sertleşir. Antrenmanda da bazen ses çıkmalı, soyunma odasında da ses çıkmalı."

59 yaşındaki Sammer, performans sporunda ve bir takımda düz hiyerarşilerden söz edilmesini şimdiye kadar yapılmış "en büyük hatalardan biri" olarak gördüğünü söyledi: "Bu bir felaket."

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Almanya Milli Takımı, Haberler: Yeni isimler "müthiş adam" Klopp’tan etkilendi

İnsanları etkileyen Jürgen Klopp, milli takımın yeni isimleri üzerinde şimdiden büyük bir izlenim bıraktı. Philipp Treu, Herzogenaurach’taki DFB kampında yeni teknik direktör için, "İnsan onun için adeta ateşin içinden geçmek istiyor" dedi. Freiburglu oyuncuya göre Klopp "müthiş bir adam".

Ve "müthiş adam" Klopp, ilk maçında birçok oyuncuya fırsat veriyor. Treu’nun yanı sıra Bambase Conte, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Behrens ve Younes Ebnoutalib de partner adidas’ta perşembe günü (20.45) Hollanda’da başlayacak Nations League mesaisi için hazırlık yapıyor.

Klopp’un onlardan ne beklediği sorulduğunda Ebnoutalib, salı öğleden sonraki antrenman öncesinde, "Almanya Milli Takımı’nı gururla temsil etmemizi, bazen işler yolunda gitmese bile vites artırmamızı, her şeyimizi ortaya koymamızı" istediğini söyledi.

Frankfurtlu oyuncu Fas Milli Takımı’nı da seçebilirdi. Ama şöyle dedi: "Klopp ararsa gitmek gerekir. O dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri, gerçekten olumlu bir enerji var."

Freiburglu Rosenfelder de aynı görüşte. Stoper oyuncu, Klopp’un "çok büyük bir karizma" getirdiğini söyledi. "Elbette büyük saygı duyuyorsun ama konuşmalarda çok iyi, çok sempatik ve seni sürece iyi dahil ediyor." Rosenfelder, DFB takımındaki ilk günlerinde "her şeyi içine çekmek istiyor. Gerçekten çok hevesliyim."

Bu durum, sağ bekteki açık pozisyona göz diken SC’li takım arkadaşı Treu için de geçerli. Treu, örnek aldığı ismin Philipp Lahm olduğunu belirterek, "Kim olduğumu göstermek istiyorum" dedi. "Bana", diye vurguladı Treu, "her zaman güvenebilirsiniz." Forma şansı bulursa "kalbini sahada bırakmak ve her zaman tam gaz oynamak" istediğini söyledi.

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Almanya Milli Takımı, Haberler: Sammer, Klopp’a büyük şeyler yapabileceğine inanıyor

Matthias Sammer, Jürgen Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak göreve başlamasına büyük umutlar bağlıyor. 1996 Avrupa şampiyonu, Sky’daki 'Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk' programında, "Onda kesinlikle net bir plan görüyorum. Organizasyon biçimi her zaman tartışılabilir ama bir planı takip ediyor" dedi. En büyük umudunun ise "bu takımın bize acilen ihtiyaç duyduğumuz bir kimliği geri kazandırması" olduğunu ifade etti.

Klopp, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından Julian Nagelsmann’ın yerine geçti. Salı günü Herzogenaurach’ta ilk takım antrenmanını yönetecek. Klopp, milli takım teknik direktörü olarak ilk maçına perşembe günü (20.45) Amsterdam’da Hollanda karşısında çıkacak.

Sammer, Alman futbolunun sözde kurtarıcısı olarak görülen Klopp’tan beklentilerin fazla yükselmemesi gerektiği uyarısında bulunarak, "O sihir yapamaz; mesele her zaman onun kişiliği ve teknik direktörlük deneyimiyle bunun muhtemelen biraz zaman alabileceğini anlaşılır şekilde anlatabilmektir" dedi: "Şimdiden, halka da takıma da coşku veriyor gibi görünüyor. Ama bir noktadan sonra sadece coşkuyla yürüyemezsiniz."

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