DFB-Pokal 2026 biletlerini nasıl alabilirsiniz: Yaklaşan maçlar, Olympiastadion'daki final, tahminler ve daha fazlası

Bu sezonun DFB-Pokal (Almanya Kupası) turnuvası muhteşem bir finalle sona erecek ve 23 Mayıs’ta Berlin’deki Olympiastadion’da oynanacak final maçı da dahil olmak üzere, önümüzdeki heyecan verici maçlardan birine bugün bilet alabilirsiniz.

Son sekiz sezonda altı farklı Bundesliga kulübü DFB-Pokal şampiyonu olarak tahtını korurken, Almanya'nın dört bir yanından ve ötesinden sayısız taraftar büyülü kupa anları yaşadı.

GOAL, biletlerin nasıl satın alınabileceği, fiyatları ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm önemli DFB-Pokal bilet bilgileri konusunda size rehberlik etsin.

Yaklaşan DFB-Pokal 2026 fikstürü

Bayern Münih, Bundesliga'da hâlen baskın güç olmaya devam etse de, DFB-Pokal finalinde yer alalı altı sezon oldu.

Bayer Leverkusen, takımın Berlin'de oynanacak bu sezonun Kupa finaline çıkmasının önündeki engel.

Yaklaşan DFB-Pokal yarı finalleri şu şekildedir:

Tarih Maç (başlama saati) Yer Biletler 22 Nisan Çarşamba Bayer Leverkusen - Bayern Münih (20:45 CET) BayArena (Leverkusen) Bilet 23 Nisan Perşembe VfB Stuttgart - SC Freiburg (20:45 CET) MHPArena (Stuttgart) Bilet

DFB-Pokal 2026 biletleri nasıl satın alınır

DFB-Pokal maçları için biletler öncelikle yarışan kulüplerin resmi sitelerinde veya resmi mağazalarında satılır.

Biletler genellikle aşamalı olarak satışa sunulur; önce kulüp üyeleri ve sezonluk bilet sahiplerine, ardından da kalan biletler varsa genel halka satışa sunulur.

Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali için de aynı süreç geçerlidir, ancak stadyumun kapasitesi sınırlıdır ve talep genellikle mevcut bilet sayısını aşmaktadır.

İki finalistin her birinin yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet alması beklenir.

Kalan biletler (yaklaşık 25.000–30.000) ise Alman Futbol Federasyonu (DFB), sponsorlar, VIP'ler ve tarafsız taraftarlar için düzenlenen çekiliş için ayrılmıştır. Final biletleri ve konaklama paketleri de resmi DFB Bilet Mağazasından temin edilebilir.

Taraftarlar, DFB-Pokal biletlerini resmi kanallardan satın almanın yanı sıra, ikincil piyasadan da temin etme imkânına sahiptir. StubHub, alternatif kanallardan bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

2026 DFB-Pokal Finali ne zaman?

Tarih Maç (başlama saati) Mekan Bilet 23 Mayıs Cumartesi TBC - TBC (20:00 CET) Olympiastadion (Berlin) Bilet

DFB-Pokal 2026 biletleri ne kadar?

DFB-Pokal'ın ilk turlarında bilet fiyatları genellikle 15 € ile 25 € arasında değişmektedir.

Yarışma ilerledikçe fiyatlar artar; çeyrek final ve yarı final biletleri resmi kanallardan 50 €'dan başlayan fiyatlarla satılır.

Önceki turnuvaları referans alırsak, 23 Mayıs'ta Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak final maçında standart koltukların fiyatları 75 €'dan başlayıp, premium koltuklar için 250 €'nun üzerine çıkabilir.

Ek bilgi için turnuva yaklaşırken kulüplerin resmi bilet portallarını takip etmeyi ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil siteleri de kontrol etmeyi unutmayın.

DFB-Pokal Finali nerede oynanıyor?

Olympiastadion

Berlin'deki Olympiastadion, 1936 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmak üzere 1930'ların ortalarında inşa edildi.

Stadyum, ulusal ve uluslararası futbol maçlarına uygun hale getirilmek üzere iki büyük yenileme çalışmasından (1972–1974 ve 2000–2004) geçmiştir ve şu anda 74.475 kişilik bir kapasiteye sahiptir.

FIFA Dünya Kupası (1974 ve 2006) ve UEFA Avrupa Şampiyonası (2024) maçlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra, şu anda 2. Bundesliga'da yer alan Hertha Berlin, 1963'ten beri Olympiastadion'u kendi evi olarak kullanmaktadır.

Futbol dışında, Olympiastadion önemli bir atletizm sahası olmaya devam etmektedir. Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında burada erkekler 100 metre rekorunu kırmasıyla ünlüdür. 9,58 saniyelik derecesi, 17 yıl sonra hala kırılamamıştır.

DFB-Pokal 2026 için hangi konaklama paketleri mevcuttur?

Olympiastadion'da düzenlenecek DFB-Pokal Finali için resmi konaklama paketleri doğrudan Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yönetilmektedir ve tüm ayrıntılar federasyonun web sitesinde bulunabilir. Paketler genellikle kişi başı 850 € ile 1.190 € arasında değişmektedir.

Mevcut paketlere ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir:

Business-Lounge: Ağ oluşturma amacıyla tasarlanan bu alan, birinci sınıf bir açık büfe ve VIP localarına doğrudan erişim imkanı sunar.

DFB-Pokal 2026'dan ne beklemeli

Geçen Mayıs ayında Berlin'deki Olympiastadion'da 74.000'den fazla taraftar, VfB Stuttgart'ın Arminia Bielefeld'i 4-2 mağlup ederek dördüncü DFB-Pokal şampiyonluğunu kazanmasını izledi.

Şu anda Newcastle United formasıyla Premier League'de forma giyen Nick Woltemade, Stuttgart'ın ilk golünü attı. Bu golle DFB-Pokal'daki gol sayısını 5'e çıkaran Woltemade, turnuvanın gol kralı oldu.

İkinci olarak madalyalarını eve götürmelerine rağmen, Arminia Bielefeld için bu inanılmaz bir başarıydı. 20 yılı aşkın bir süredir DFB-Pokal finaline ulaşan ilk Bundesliga dışı takım oldular ve turnuvada arka arkaya dört Bundesliga takımını yenen ilk 3. lig takımı oldular.

Bayern Münih'in tüm zamanların DFB-Pokal şampiyonları sıralamasında zirvede olması hiç de şaşırtıcı değil. Bundesliga devi, 1957'den bu yana tam 20 kez kupayı havaya kaldırdı. Ancak, son kupa zaferi için 2020 yılına kadar gitmek gerekiyor; bu, 1982'den bu yana DFB-Pokal şampiyonluğu kazanamadıkları en uzun süre.

Son DFB-Pokal şampiyonları kimler?