DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, final bilgileri ve daha fazlası

Bir başka müthiş DFB-Pokal (Almanya Kupası) sezonu için geri sayım başladı. Sezon, 29 Mayıs 2027'de Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak finalle noktalanacak ve siz de bugünden yaklaşan heyecan dolu maçlardan biri ya da birkaçı için bilet ayırtabilirsiniz.

Bayern Münih, geçen sezonun finalinde VfB Stuttgart'ı 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yeni sezona son şampiyon unvanıyla giriyor ve ikonik görünümlü kupayı rekorunu geliştirerek 21. kez kaldırmış oldu. Harry Kane'in geçen sezon turnuvayı gol kralı olarak tamamlamasıyla birlikte Bayern'in DFB-Pokal'daki ağırlığı azalma belirtisi göstermiyor, ancak Almanya'nın köklü kupa organizasyonunda alt lig ekiplerine karşı sürpriz sonuçlar her zamanki gibi bu turnuvanın cazibesinin bir parçası olmaya devam ediyor.

GOAL, DFB-Pokal biletleriyle ilgili tüm kritik bilgilerde size rehberlik ediyor. Biletleri nasıl satın alabileceğiniz, fiyatlarının ne kadar olduğu ve çok daha fazlası burada.

Yaklaşan DFB-Pokal 2026/27 fikstürü

İlk tur kura çekimi birçok ilgi çekici eşleşme ortaya çıkardı. Son şampiyon Bayern Münih, yeni yükselen 2. Bundesliga ekibi VfL Osnabrück deplasmanına giderken, Borussia Dortmund ise Oberliga Hamburg takımı HEBC Hamburg'a konuk olacak. Bayern ve Dortmund'un maçları turun son karşılaşmaları olacak ve her iki kulüp de önce, yakın zamanda Bayern ve Almanya'nın efsane isminin onuruna yeniden adlandırılan, Almanya'da sezonun geleneksel açılış maçı niteliğindeki Franz Beckenbauer Super Cup'ta mücadele edeceği için eylül ayına ertelendi.

Aşağıda, Bundesliga ekiplerinin yer aldığı onaylanmış İlk Tur maçları yer alıyor.

Tarih ve Saat (CEST) Karşılaşma Stat Biletler 21 Ağustos Cum, 18.00 St. Tönis - Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Biletler 21 Ağustos Cum, 18.00 Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern Carl-Benz-Stadion (Mannheim) Biletler 21 Ağustos Cum, 18.00 Preußen Münster - Karlsruher SC Preußenstadion (Münster) Biletler 21 Ağustos Cum, 20.45 Hansa Rostock - VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Biletler 22 Ağustos Cmt, 13.00 Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Biletler 22 Ağustos Cmt, 13.00 Energie Cottbus - FC Augsburg Stadion der Freundschaft (Cottbus) Biletler 22 Ağustos Cmt, 15.30 Erzgebirge Aue - TSG Hoffenheim Erzgebirgsstadion (Aue) Biletler 22 Ağustos Cmt, TBC Viktoria Cologne - 1. FC Nurnberg Sportpark Höhenberg (Cologne) Biletler 22 Ağustos Cmt, TBC 1. FC Saarbrücken - Hertha Berlin Hermann-Neuberger-Stadion (Saarbrücken) Biletler 22 Ağustos Cmt, 15.30 MSV Duisburg - Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Biletler 23 Ağustos Paz, TBC Eintracht Braunschweig - 1. FC Union Berlin Eintracht-Stadion (Braunschweig) Biletler 23 Ağustos Paz, TBC Eintracht Trier - RB Leipzig Moselstadion (Trier) Biletler 23 Ağustos Paz, 15.30 Schott Mainz - Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Biletler 23 Ağustos Paz, 18.00 Fortuna Düsseldorf - Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Biletler 23 Ağustos Paz, TBC Rot-Weiss Essen - FC St. Pauli Stadion Essen (Essen) Biletler 23 Ağustos Paz, TBC SG Sonnenhof Großaspach - Arminia Bielefeld Skorpion-Arena (Großaspach) Biletler 24 Ağustos Pzt, 18.00 Verl - Hamburger SV SCHÜCO Arena (Bielefeld) Biletler 1 Eylül Sal, 20.45 HEBC - Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Biletler 2 Eylül Çar, 20.45 Bayern Munich - VfL Osnabrück Allianz Arena (Munich) Biletler

DFB-Pokal 2026/27'nin tam takvimi nasıl?

Tur Tarih(ler) Biletler İlk Tur 21-24 Ağustos ve 1-2 Eylül 2026 Biletler İkinci Tur 27-28 Ekim 2026 Biletler Son 16 Turu 1-2 Aralık 2026 Biletler Çeyrek Finaller 2-3 Şubat ve 9-10 Şubat 2027 Biletler Yarı Finaller 20-21 Nisan 2027 Biletler Final 29 Mayıs 2027 Biletler

DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır?

DFB-Pokal maçlarının biletleri öncelikli olarak mücadele eden kulüplerin resmi sitelerinde veya resmi mağazalarında satışa sunuluyor.

Biletler genellikle aşamalı olarak satışa çıkarılıyor; önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için, ardından eğer bilet kalırsa genel satışa geçiliyor.

Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali için de aynı süreç geçerli, ancak kapasite sınırlı ve talep çoğu zaman mevcut kontenjanı aşıyor.

İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet verilmesi bekleniyor.

Kalan biletler ise, kabaca 25.000-30.000 arası, Alman Futbol Federasyonu'na (DFB), sponsorlara, VIP'lere ve tarafsız taraftarlar için yapılacak çekilişe ayrılıyor. Final biletleri ve ağırlama paketleri ayrıca resmi DFB Ticketshop üzerinden de satışa sunulacak.

Taraftarlar, resmi kanallar dışında da DFB-Pokal bileti satın alma seçeneğine sahip. Ticombo, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için öne çıkan satış platformlarından biri ve resmi kontenjanlar tükendikten sonra yerini garanti altına almak isteyen taraftarlara doğrulanmış ilanlar ile alıcı koruması sunuyor.

DFB-Pokal 2026/27 biletleri ne kadar?

DFB-Pokal'ın ilk turlarında bilet fiyatları genellikle 15 € ile 25 € arasında değişiyor.

Turnuva ilerledikçe fiyatlar artıyor ve çeyrek final ile yarı final biletleri resmi kanallarda 50 €'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Önceki organizasyonlar referans alındığında, 29 Mayıs 2027'de Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak final için standart koltuk fiyatlarının 75 €'dan başlaması ve premium yerlerde 250 €'nun üzerine çıkması muhtemel görünüyor.

Ek bilgiler için zaman yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

DFB-Pokal finali nerede oynanıyor? Olympiastadion

Berlin'deki Olympiastadion, ilk olarak 1936 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak stadyum olarak 1930'ların ortasında inşa edildi.

Stadyum, yerel ve uluslararası futbol için modernize edilmesi amacıyla iki büyük renovasyondan geçti (1972-1974 ve 2000-2004) ve şu anda 74.475 kapasiteye sahip.

FIFA Dünya Kupası (1974 ve 2006) ile UEFA Avrupa Şampiyonası (2024) maçlarına da ev sahipliği yapan Olympiastadion, şu anda 2. Bundesliga'da yer alan Hertha Berlin'in 1963'ten bu yana iç saha maçlarını oynadığı stat konumunda.

Futbolun dışında Olympiastadion, atletizm için de önemli bir mekan olmayı sürdürüyor. Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında erkekler 100 metre dünya rekorunu burada kırmıştı. 9,58 saniyelik derecesi hâlâ geçilebilmiş değil.

DFB-Pokal'da son dönemin kazananları kimler?