Bir başka harika DFB-Pokal (Almanya Kupası) sezonu için geri sayım başladı. Sezon, 29 Mayıs'ta Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak Final ile sona erecek ve siz de bugün yaklaşan heyecan dolu maçlardan biri ya da birkaçı için bilet ayırtabilirsiniz.

Son dokuz sezonda altı farklı Bundesliga kulübünün DFB-Pokal şampiyonu olmasıyla birlikte, Almanya'nın dört bir yanından ve ötesinden çok sayıda taraftar büyülü kupa anları yaşadı.

Bayern Münih son şampiyon konumunda ve şaşırtıcı olmayan şekilde, DFB-Pokal tarihinin en başarılı takımı. İkonik görünümlü kupayı tam 21 kez kaldırdı.

GOAL, DFB-Pokal biletleriyle ilgili tüm önemli bilgileri, onları nasıl satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve çok daha fazlası dahil olmak üzere sizler için derledi.

Yaklaşan DFB-Pokal 2026/27 maçları

Bunlar, Bundesliga ekiplerinin yer aldığı DFB-Pokal birinci tur maçlarından seçilmiş bazı karşılaşmalar:

Tarih ve Saat (CET) Karşılaşma Stadyum Biletler 21 Ağustos Cuma, 18:00 St. Tönis - Eintracht Frankfurt Stadion Der Jahnsportanlage St. Tönis (Tönisvorst) Biletler 21 Ağustos Cuma, 20:45 Hansa Rostock - VfB Stuttgart Ostseestadion (Rostock) Biletler 22 Ağustos Cumartesi, 13:00 Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen BRITA-Arena (Wiesbaden) Biletler 22 Ağustos Cumartesi, 15:30 MSV Duisburg - Elversberg Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) Biletler 23 Ağustos Pazar, 15:30 Schott Mainz - Borussia M'gladbach TSV Schott Mainz Geschäftsstelle (Mainz) Biletler 23 Ağustos Pazar, 18:00 Fortuna Düsseldorf - Freiburg Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Biletler 24 Ağustos Pazartesi, 18:00 Verl - Hamburger SV Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Biletler 1 Eylül Salı, 20:45 HEBC - Borussia Dortmund Volksparkstadion (Hamburg) Biletler

DFB-Pokal 2026/27'nin tam fikstürü nedir?

Tur Tarih(ler) Biletler Birinci Tur 21-24 Ağustos ve 1-2 Eylül Biletler İkinci Tur 27-28 Ekim Biletler Son 16 Turu 1-2 Aralık Biletler Çeyrek Finaller 2-3 Şubat ve 9-10 Şubat Biletler Yarı Finaller 20-21 Nisan Biletler Final 29 Mayıs Biletler

DFB-Pokal 2026/27 biletleri nasıl alınır?

DFB-Pokal maçları için biletler öncelikli olarak mücadele eden kulüplerin resmi sitelerinde veya resmi mağazalarında satışa sunulur.

Genellikle aşamalı olarak satışa çıkarılırlar. İlk olarak kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için erişime açılır, ardından bilet kalması halinde genel satışa geçilir.

Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak DFB-Pokal finali için de aynı süreç geçerlidir, ancak kapasite sınırlıdır ve talep çoğu zaman mevcut kontenjanı aşar.

İki finalistin her birine yaklaşık 20.000 ila 25.000 bilet verilmesi bekleniyor.

Kalan biletler ise (yaklaşık 25.000-30.000) Alman Futbol Federasyonu'na (DFB), sponsorlara, VIP'lere ve tarafsız taraftar piyangosuna ayrılıyor. Final biletleri ve ağırlama paketleri ayrıca resmi DFB Ticketshop üzerinden de satışa sunulacak.

DFB-Pokal biletlerini resmi kanallar üzerinden satın almanın yanı sıra, taraftarların ikincil piyasadan temin etme seçeneği de bulunuyor. StubHub, alternatif kanallar üzerinden bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri.

DFB-Pokal 2026/27 biletleri ne kadar?

DFB-Pokal'ın ilk turlarında bilet fiyatları genellikle 15 € ile 25 € arasında değişiyor.

Turnuva ilerledikçe fiyatlar yükseliyor ve çeyrek final ile yarı final biletleri resmi kanallar üzerinden 50 €'dan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Geçmiş organizasyonları ölçüt alırsak, 29 Mayıs'taki Final için Berlin'deki Olympiastadion'da standart koltuk fiyatlarının 75 €'dan başlaması ve premium yerlerde 250 €'nun üzerine çıkması muhtemel.

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça kulüplerin resmi bilet portallarını ve güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil siteleri takip etmeyi unutmayın.

DFB-Pokal Finali nerede oynanıyor?

Olympiastadion

Berlin'deki Olympiastadion, ilk olarak 1936 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak stadyum olarak 1930'ların ortasında inşa edildi.

Stadyum, yurt içi ve uluslararası futbol için modernize edilmek amacıyla iki büyük yenilemeden geçti (1972-1974 ve 2000-2004) ve şu anda 74.475 kapasiteye sahip.

FIFA Dünya Kupası (1974 ve 2006) ile UEFA Avrupa Şampiyonası (2024) maçlarına da ev sahipliği yapan stadyum, şu anda 2. Bundesliga'da yer alan Hertha Berlin'in 1963'ten bu yana iç saha maçlarını oynadığı yer.

Futbolun dışında da Olympiastadion önemli bir atletizm merkezi olmayı sürdürüyor. Usain Bolt, 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında erkekler 100 metre rekorunu burada kırmıştı. 9,58 saniyelik derecesi, 17 yıl sonra hâlâ geçilemedi.

Son DFB-Pokal şampiyonları kimler?