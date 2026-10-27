Elbe kıyısında Hessen sevinci: Eintracht Frankfurt, Almanya Kupası'nda son 16 turuna etkileyici bir şekilde yükseldi. Teknik direktör Adi Hütter'in takımı, Hamburg deplasmanındaki birinci lig mücadelesini 3:1 (0:0) kazandı. Frankfurt, zorlu haftalar geçirdiği bu dönemde kulüp tarihindeki altıncı kupa zaferinin hayalini sessizce kurabilir.

Kaptan Robin Koch'un kafa golü (56.), Jonathan Burkardt (71.) ve Younes Ebnoutalib'in (75.) golleri Volkspark'ı sessizliğe bürüdü ve yalnızca bir devre boyunca rakibine başa baş mücadele edebilen HSV'ye yeni bir darbe vurdu. Ev sahibi ekip adına Terem Moffi'nin (79.) golü, teselli golü olmaktan öteye gitmedi.

Orta sahanın oyun kurucusu Mario Götze, "İyi iş çıkardık" dedi ve ekledi: "İlk yarıda elbette yaptıklarımız kesinlikle yetersizdi ama özellikle ikinci yarıda, maçın son bölümüne doğru çok ama çok iyi oynadık." Götze'ye göre Frankfurt genel olarak "iyi yolda".

Sakatlıklarla boğuşan Hamburg, hafta sonunda ligde ligin yeni takımı Paderborn'a 0:1 yenilmişti. Kupada sıkıntılı bir dönemden geçen Hessen temsilcisine karşı ikinci turda elenmek ise hayal kırıklığı yarattı. Ancak teknik direktör Merlin Polzin'in ekibi için kendini telafi etme fırsatı çabuk gelecek: İki takım pazar günü (17.30/DAZN) ligde bu kez Frankfurt'ta karşılaşacak.

Hafta sonundaki lig yenilgisinin ardından oyun kurucu Fábio Vieira, yeni transfer Bilal Nadir (ikisinin de uyluk sakatlıkları var) ve kalça sorunları yaşayan Yussuf Poulsen'in de aralarında bulunduğu yedi oyuncusundan yoksun olan Hamburg, 57.000 seyirci önündeki maça yine de büyük bir özgüvenle çıktı. HSV Teknik Direktörü Polzin, başlama vuruşundan kısa süre önce RTL'ye yaptığı açıklamada, "Elimizdeki oyuncularla bu turnuvada oynamayı gerçekten çok istiyoruz. Onlara güvenimiz tam" dedi. Hütter ise "önemli bir maç" oynayacaklarını ve takımının "hazır" olduğunu söyledi.

Ancak başlangıçta oyunu ev sahibi ekip yönlendirdi ve ilk fırsatları buldu. Moffi, boş pozisyonda topu ayağından açtı (22.). Zakaria El Ouahdi'nin sert şutunu Eintracht kalecisi Noah Atubolu kurtardı (24.), Albert Grönbaek ise yedi metreden uzattığı ayağıyla topu uzak direğin yanından dışarı gönderdi (29.).

Peki ya Eintracht? 2018'in kupa şampiyonu, Borussia Dortmund deplasmanındaki 0:1'lik yenilgiden üç gün sonra fena oynamadı ancak başlangıçta kayda değer fırsatlar yaratamadı. Yarım saatlik bölüm geride kalırken Ritsu Doan'ın güzel hazırlığının ardından Burkardt, sağ çaprazdan bir anda şut imkânı buldu.

Volksparkstadion'daki devre arası tartışmaları ise 35. dakikadaki bir pozisyon etrafında döndü. El Ouahdi'nin ceza sahasında Eintracht savunmacısı Koch tarafından itilerek düşürülmesine VAR'ın müdahale etmemesi, Hamburg cephesinde şaşkınlık yarattı.

İkinci yarıda kontrolü konuk ekip ele aldı ve karşılığını kısa sürede buldu. Koch, Uzun'un ortasında Burkardt'ın kafayla yaptığı kusursuz asistin ardından topu çizgiden geçirdi. HSV öfkeli ataklarla karşılık verdi. Ancak çok yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda boş kaleyi bulamayan Moffi (64.) de Grönbaek (70.) de gol atamadı. Diğer tarafta Burkardt ve Ebnoutalib ise maçın sonucunu belirledi.

Süper yedekler FC Augsburg'u üçüncü lig ekibi karşısında kurtardı

FC Augsburg, süper yedekleri sayesinde kupada utanç verici bir sonuçtan güçlükle kurtuldu. Oyuna sonradan giren Arijon Ibrahimovic ve Anton Kade'nin golleri, Bundesliga ekibini üçüncü ligin yeni takımı SG Sonnenhof Großaspach deplasmanında alınan çekişmeli 4:2'lik (2:1) galibiyetle son 16 turuna taşıdı. Augsburg, bu maç öncesinde ligde oynadığı son beş karşılaşmayı kazanamamıştı.

Rodrigo Ribeiro'nun (13./21.) FCA adına attığı iki gole Luca Molinari (23.) ve kaptan Volkan Celiktas (47.) karşılık verdi. Ancak dört dakika önce oyuna giren Ibrahimovic, 25 metreden nefis bir plaseyle topu ev sahibinin kalesine gönderdi (69.). Ibrahimovic ile birlikte oyuna dahil olan Kade (74.) ise heyecanlı mücadeleyi sonuçlandırdı.

İlk turda ikinci lig ekibi Arminia Bielefeld'i penaltılarla 3:0 eleyen ve kendisini "köy kulübü" olarak tanımlayan Aspach temsilcisi, kulüp tarihinin "muhtemelen en büyük maçına" çıkmak için sabırsızlanıyordu. İşaretler de olumlu görünüyordu: Kulübün maskotu dişi eşek Andile, Sky'da biraz tereddüt ettikten sonra SGS'nin havuç kabını seçti.

Ama hayvanlar da yanılabilir: Ribeiro, dönerek yaptığı vuruşla Augsburg'u öne geçirdi. Diğer tarafta Marius Kunde'nin şutu direğin içine çarpıp dışarı çıktı; hemen ardından gelişen atakta Ribeiro skoru 0:2'ye taşıdı. Sonra Molinari karşılık verdi: Önce kendisi gol attı, ardından 2:2'lik golün asistini yaptı.

Tribündeki tutkulu Aspach taraftarı Andrea Berg, sürpriz bir sonuç için umutlanmıştı. Ancak popüler müzik yıldızı, Augsburg'un yedeklerini hesaba katmamıştı.

İki seri sona erdi: İkinci lig ekibi Bochum, Mainz'ı şaşırttı

Bundesliga ekibi FSV Mainz 05'in deplasman uzmanları, Almanya Kupası'nın ikinci turunda sürpriz bir yenilgi aldı. Mainz, ikinci lig ekibi VfL Bochum deplasmanında 0:2 (0:0) kaybederek farklı sezonlara yayılan altı deplasman galibiyetinin ardından ilk kez yenildi. Maçın favorisi olmayan Bochum ise büyük bir mücadeleyle bu sezonki ilk iç saha galibiyetini elde etti.

İki takım arasında lig farkının hissedilmediği maçta Christian Rasmussen (46.) Bochum'u öne geçirdi. Forvet Philipp Hofmann (75.) farkı artırdı. VfL böylece küçük bir rövanş da aldı: İki takımın son karşılaşmasında Mainz, 4:1'lik galibiyetle Bochum'un Bundesliga'dan yedinci kez düşmesini kesinleştirmişti. Favori Mainz ise üst üste dördüncü kez kupada son 16 turuna kalamadı.

Mainz Teknik Direktörü Urs Fischer maç öncesinde, "Evde ya da deplasmanda fark etmez, iyi bir performans ortaya koymak ve temel şeyleri yapmak gerekiyor. Özellikle de kupada Bochum'a karşı" uyarısında bulunmuştu. İki takımın serileri, Fischer'in ekibinin favori olduğunu açıkça gösteriyordu.

Ancak 1968 ve 1988'de kupa finali oynayan rakibi karşısında Bundesliga ekibi gözle görülür biçimde zorlandı. Dengeli geçen ilk yarının ardından Rasmussen, Castroper Straße'deki tadilat hâlindeki Ruhrstadion'da Bochum taraftarlarını sevindirdi. Şutunda şansa da ihtiyacı vardı: Mainz'ın orta saha oyuncusu Kaishu Sano'nun müdahalesiyle yön değiştiren top, kurtarılamayacak şekilde ağlara gitti.

FSV'den güçlü bir tepki gelmedi. Fischer, üç oyuncu değişikliğiyle takımına hareketlilik kazandırmaya çalıştı. Ancak golü kontra atakta Bochum buldu: Jarne Steuckers'ın yerden verdiği pasın ardından Hofmann'ın topu ağlara göndermesi yeterliydi. Ruhr bölgesinde kutlamalar başladı.