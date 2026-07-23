Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio, Wettfreunde'ye yaptığı açıklamada, 39 yaşındaki teknik adamın yeniden kulübeye dönmesinin "sadece zaman meselesi" olduğunu öne sürdü.

Almanya Milli Takımı'ndaki görevinin sona ermesinin üzerinden kısa süre geçmiş olması nedeniyle şu an için "henüz bir teklif olmadığını", çünkü "şu anda ona açık kulüp bulunmadığını" belirten Di Marzio, bunun ancak hızlı şekilde değişebileceğini söyledi.

Di Marzio, Nagelsmann için olası adres olarak özellikle İngiltere Premier Lig'ini gündeme getirdi. İtalyan isim, "Geçen yıl Premier Lig'de yaşananların ardından, dört ya da beş üst düzey takım teknik direktör değiştirmişken, bu kulüplerden bazılarının sezon başında beklentilerin gerisinde kalması halinde Premier Lig'e gidebilecek ilk isimlerden biri o olur" dedi.

Bu nedenle eski Almanya Milli Takımı teknik direktörünü "çok yakında yeniden bir kulüpte göreceklerini" söyleyen Di Marzio, Nagelsmann'ın "kulüp futbolu için biçilmiş kaftan olduğunu" vurguladı. "Her gün takımla çalışması gerekiyor, bu yüzden bunun iki ya da üç ay meselesi olduğunu düşünüyorum."

Daha önce Lothar Matthäus da Sky'a benzer açıklamalarda bulunmuştu. Rekortmen milli oyuncu ise 39 yaşındaki çalıştırıcının yeni kulübünü ancak gelecek yıl bulacağına inanıyor: "Onu, kendisi için yalnızca en üst kategoriyi değerlendirecek biri olarak görüyorum ama şu anda tüm üst düzey kulüplerde teknik direktörlük koltukları dolu. Julian'ın Noel'e kadar hiçbir yerde kulübede oturmayacağını düşünüyorum."

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Jürgen Klopp'un DFB'de Julian Nagelsmann'ın yerine geçmesi bekleniyor

Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından Almanya Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen turnuvada Alman ekibi, son 32 turunda Paraguay karşısında penaltı atışlarıyla elenmişti; üstelik rakibi büyük bir sürpriz adaydı.

38 yaşındaki teknik adamın halefi Jürgen Klopp olacak. Eski BVB ve Liverpool teknik direktörü ile mevcut işvereni Red Bull'la anlaşma zaten sağlandı; Klopp'un yarın cuma günü resmen yeni Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak tanıtılması bekleniyor.

Klopp, DFB ile Temmuz 2030 sonuna kadar sözleşme imzalayacak. Böylece 2028'de İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ile kıtalararası 2030 Dünya Kupası'nda milli takımın sorumluluğunu üstlenecek.