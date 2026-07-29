Sport Bild'in haberine göre Rüdiger, Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı yaşadığı hayal kırıklığı yaratan son 32 turu vedasının hemen ardından soyunma odasında milli takım kariyerini noktalamak istediğini ima etti. Ancak stoper, bilindiği üzere böyle bir kararı şu ana kadar resmiyete dökmedi.

Ve Sport Bild'e göre Rüdiger, aradan biraz zaman geçince yeniden fikrini değiştirebilir. Buna göre 33 yaşındaki oyuncu, Julian Nagelsmann'ın ayrılmasının ve Jürgen Klopp'un yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak göreve getirilmesinin ardından DFB takımında devam edip etmeme konusunu açık tutuyor.

Bu arada Klopp'un Real Madridli savunmacıya şans verip vermeyeceği de belirsizliğini koruyor. Sport Bild'in haberine göre, geçen cuma günü tanıtılan yeni teknik patron, şimdi yavaş yavaş mevcut milli oyuncuları ve yeni radarına giren isimleri arayarak planlarını kendilerine iletmek istiyor. Haberde, tam da bunun ancak şimdi gerçekleşmesi nedeniyle, olası emeklilik adaylarının da milli takımdaki geleceklerine ilişkin kamuoyu önünde açıklama yapma konusunda şimdiye kadar temkinli davrandığı belirtiliyor.

Jürgen Klopp, DFB takımının yeniden yapılanmasında Antonio Rüdiger'e güvenecek mi?

Rüdiger, Dünya Kupası'nda başlangıçta üçüncü stoper konumundaydı ve Jonathan Tah ile Nico Schlotterbeck'ten oluşan as ikilinin gerisinde kaldı. İkincisinin Fildişi Sahili'ne karşı oynanan ikinci grup maçında ayak bileğinden sakatlanıp turnuvanın geri kalanında forma giyememesinin ardından, Rüdiger takıma girdi ve hem Ekvador'a karşı oynanan son grup maçına (1-2) hem de Paraguay'a karşı son 32 turu maçına (penaltılarla 4-5) ilk 11'de başladı. Savunmacı bugüne kadar toplam 86 kez milli formayı giydi.





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33 yaşına gelen oyuncunun Klopp döneminde de as kadroda yer alıp almayacağını zaman gösterecek. Yeni DFB hocası, göreve başlama basın toplantısında yalnızca bunun sinyalini vermekle kalmadı, kadro açısından da bir değişim başlatmak istediğini net şekilde ortaya koydu ve yeni isimlere kapıyı açık tuttu. Klopp döneminde de kadroda yerleri büyük ölçüde garanti görülen Tah ve Schlotterbeck'in yanı sıra, Malick Thiaw (Newcastle United), Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) ve Yann Bisseck (Inter Mailand) gibi genç stoperler de yeniden yapılanma için seçenek olarak öne çıkıyor. Öte yandan, Rüdiger'in şansının yattığı nokta da burada: Klopp'un DFB takımının geleceğinde hangi tecrübeli lider oyuncuları mutlaka yanında görmek istediği henüz net değil.

Antonio Rüdiger'in büyük turnuvaları çoğunlukla hayal kırıklığıyla geçti

Rüdiger, Mayıs 2014'te milli takım debutunu yapmış ve o günden bu yana sürekli olarak milli takımın parçası olmuştu. EURO 2016 onun ilk büyük turnuvası olacaktı ancak kısa süre önce çapraz bağ yırtığı yaşadı ve kadrodan çıktı. Sonrasında 2017'deki Konfederasyon Kupası zaferinde kadroda yer aldı, ancak büyük turnuvalardaki katılımları çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlandı: 2018 ve 2022 Dünya Kupaları'nda grup aşamasında eleniş, EURO 2021'de son 16 turu, EURO 2024'te çeyrek final ve şimdi de 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu.

Bu arada Klopp, teknik direktör olarak ilk kadrosunu eylülde açıklayacak. 59 yaşındaki teknik adam, ilk maçına 24 Eylül'de Almanya'nın yeni Uluslar Ligi sezonunun açılışında Hollanda deplasmanına çıkmasıyla başlayacak. Üç gün sonra ise Klopp'un ilk iç saha milli maçı, Augsburg'da Yunanistan'a karşı oynanacak.