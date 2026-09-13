Leipzig ile Hamburg arasındaki Bundesliga maçında henüz 35 dakika oynanmıştı ki Ouedraogo, HSV oyuncusu Albert Grönbäk ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Teşhis henüz netleşmedi, ancak görüntüler açık bir şey söylüyordu: 20 yaşındaki orta saha oyuncusu hemen omzunu tuttu ve devre arasından önce oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tam da şimdi, büyük yeteneği bir sonraki zorunlu ara bekliyor olabilir. Gelecek perşembe günü Jürgen Klopp'un ilk kadro aday listesi açıklanacak. Yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü, Uluslar Ligi kapsamında dörtlü fikstüre hazırlanırken, ilk maçlarında büyük olasılıkla Leipzigli oyuncudan yararlanamayacak. Genç oyuncu için bu, zaten şanssızlıkların peşini bırakmadığı kariyerindeki bir sonraki darbe oldu.

Mülheim doğumlu oyuncu için yaz hazırlık dönemi de hiç ideal geçmemişti. Ağustos ayında sağ omzundaki kapsül sakatlığı onu haftalarca durdurmuştu.

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Assan Ouedraogo, HSV karşısında ilk 11'deki ilk maçına çıktı

Şans bulamayan HSV karşısındaki mücadele, 20 yaşındaki oyuncu için bu Bundesliga sezonunda uzun zamandır beklenen ilk 11 debutu anlamına geliyordu. Ouedraogo daha önce yalnızca hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Como 1907'ye karşı (1-4) sonradan oyuna girerek forma giymişti.

Bu erken başlangıcın şimdi böylesine ani şekilde sona ermesi, özellikle Leipzig yönetiminde endişe yarattı. RB Teknik Direktörü Martin Demichelis, Hansa ekibine karşı alınan farklı galibiyetin ardından genç oyuncunun muhtemelen yine aynı bölgeden sakatlandığını ima etti.

"İyi görünmüyor" dedi. "Oynamaya hazırdı. Sağlıklı olana kadar bekledik."

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Assan Ouedraogo: "Uzun zamandır bu kadar iyi bir sekiz numara görmedim"

Eski Schalke oyuncusuna yönelik sportif takdir, Saksonya ekibinde hâlâ çok yüksek. Demichelis, öğrencisinin yeteneklerini şu sözlerle vurguladı: "Ona ihtiyacımız var. O, Almanya ve kulübümüz için müthiş bir yetenek." RB teknik adamı, "uzun zamandır bu pozisyonda bu kadar yetenekli böyle iyi bir sekiz numara görmediğini" söyledi.

Ancak orta saha oyuncusunun sağlık dosyası giderek bir soruna dönüşüyor. Ouedraogo, iki yıl önce FC Schalke 04'ten RB Leipzig'e transfer olduğundan bu yana tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle sürekli ritim kaybetti. Genç oyuncu şimdiye kadar RB formasıyla yalnızca 27 resmi maça çıkabildi. Dört gol ve dört asistlik performansı ise potansiyeline en azından işaret ediyor.

DFB takımında da kariyeri şu ana kadar çelişkili bir seyir izledi. Leipzigli oyuncu, Klopp'un selefi Julian Nagelsmann döneminde yaz aylarında, Bayern'in genç yeteneği Lennart Karl hazırlık sürecinde sakatlandıktan sonra sonradan Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Ancak Kuzey Amerika'da turnuvada forma şansı bulamadı. Ouedraogo'nun şu ana kadar bir milli maçı bulunuyor ve bu maçta ilk seferinde gol atmayı başardı.