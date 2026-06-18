Devy Rigaux, Feyenoord’daki işten çıkarılma görüşmesi sırasında Robin van Persie’nin tam tepkisini açıkladı

Robin van Persie, De Kuip’te görevden alınmasının ardından bir beyefendi gibi tepki gösterdi. Feyenoord’un teknik direktörü Devy Rigaux, kulübün simgesinin görevden alınmasının ardından Rotterdam ekibinin düzenlediği ilk basın toplantısında bunu açıkladı.

Feyenoord, 7 Haziran Pazar günü Van Persie'nin görevden alındığını duyurmuştu. Son zamanlarda adından sıkça söz edilen Rigaux, o günden bu yana yalnızca bir basın açıklaması yoluyla sesini duyurmuştu.

Perşembe günü Rigaux, Feyenoord’da Van Persie’nin yerine geçecek olan Giovanni van Bronckhorst’un tanıtımına katıldı.

Elbette Rigaux’ya sadece Gio hakkında değil, Van Persie hakkında da sorular yöneltildi. “Kapsamlı bir analiz sonucunda, geçen sezon performansında düşüş eğilimi olduğunu ve PSV ile aradaki farkın açıldığını tespit ettik. Bu nedenle Robin ile yolumuza devam etmeme kararı aldık.”

“Bunu ona Pazar sabahı şahsen bildirdik. Hoş bir konuşma değildi; insani açıdan bu, olabilecek en zor şeydi. Ancak sahte bir konuşmaya girip bazı konuları bir o yana bir bu yana sürükleyip, sonunda yine de vedalaşacağımızı söylemek de istemedik.”

“Bunu çok sakin bir şekilde yaptık ve o da buna çok sakin bir şekilde tepki gösterdi. Bu konuda net olmak istiyorum. O çok büyük bir adam, elimizi sıktı ve bize başarılar diledi,” diyor Rigaux, Van Bronckhorst’a ancak Van Persie’nin kovulmasından sonra teklifte bulunulduğunu vurguluyor. Feyenoord sadece Gio ve Sipke Hulshoff ile görüştü.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst, eski takım arkadaşının görevden alınmasıyla ilgili de kısaca konuştu. “Oyuncu olarak Robin’le Oranje’de ve tabii ki Feyenoord’da çok güzel zamanlar geçirdim, bu yüzden olan biteni yakından takip ettim.”

“Olaylar olduğu gibi gelişti, benim bu konuda bir etkim olmadı. Ancak şu anda hissettiği duyguyu, yani görevinden alınmanın verdiği hissi, ben de çok iyi anlayabiliyorum. Ben de Rangers ve Beşiktaş’ta bunu yaşadım ve bu hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil. Ne yazık ki bu, baş antrenörlüğün bir parçası. Robin’in bu durumdan çıkacak kadar güçlü olduğunu ve bir antrenör olarak bundan geleceği için bir avantaj çıkarabileceğini düşünüyorum,” dedi Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst, Çarşamba günü Van Persie’yi aramaya çalıştı. “Güzel bir restoranda akşam yemeğiyle meşguldü, bu yüzden o görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Elbette bir geçmişimiz ve aramızda bir bağ var, bu yüzden Robin’le konuşmayı önemli buluyorum. Bir teknik direktörden çok bir arkadaş olarak.”

Rigaux ise Van Bronckhorst’u güvenli bir seçim olarak görmüyor. “Bu, iyi düşünülmüş ve son derece ikna edici bir seçim. Robert Eenhoorn ve ben bu konuyu çok uzun süre konuştuk. Giovanni şu anda yanımda oturuyor çünkü onun Feyenoord’un baş antrenörü olmak için en iyi aday olduğuna kesinlikle ikna olduk.”