Valentijn Driessen, De Telegraaf'ın Kick-off podcastinde Feyenoord Teknik Direktörü Dévy Rigaux'nun şu ana kadar ikna edici olamadığını belirtti. Anis Hadj Moussa etrafındaki mevcut durum da soru işaretleri yaratıyor.

Kanat oyuncusu, 37,5 milyon avroluk rekor bir bedelle Ittihad Club'a transfer olabilir, ancak Feyenoord'un onu gönderip göndermeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Hadj Moussa'nın ise transfere sıcak baktığı, zira Suudi Arabistan'da beş yılda 50 milyon avro kazanabileceği belirtiliyor.

Driessen, “Şu anda antrenman sahasında nasıl durduğunu gerçekten çok merak ediyorum” diyerek söze başladı. “Çünkü dün Dévy Rigaux'ya, 'Hadj Moussa bu konuda ne düşünüyor?' diye sordum. O da, 'Bilmiyorum, çünkü kendisiyle hiç konuşmadım' dedi.”

Driessen, Rigaux'nun sözlerini, “'Onunla konuşmama hiç gerek yok, çünkü o kulüpler resmî olarak onunla temas kuramaz, çünkü devam eden bir sözleşmesi var' dedi” şeklinde aktardı. Ancak bu tercihi gerçekten hiç anlamıyor.

“Bu elbette saçmalık! Yapılan teklif ve orada ne kadar kazanabileceği hakkında bir çalışanla konuşmaman... Eğer bu gerçekleşirse yılda 10 milyon avro kazanacak” diyen Driessen, Rigaux'nun Hadj Moussa ile bu görüşmeyi yapması gerektiği görüşünde olduğunu açıkça ortaya koydu.

ESPN muhabiri Sinclair Bischop'un son bilgilerine göre ise Hadj Moussa tarafı kendi kararını çoktan vermiş durumda. Cuma günü, “Hadj Moussa cephesi bu adımı atmak istiyor ve kendisiyle Feyenoord arasında daha önce yapılan anlaşmaları öne sürüyor. Suudi Arabistan'da onun için kazançlı bir beş yıllık sözleşme hazır” denildi.

Cezayirli milli oyuncunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030'un ortasına kadar devam ediyor, bu nedenle Rotterdam ekibi onu şu anda satmak konusunda fazla bir aciliyet hissetmiyor. Suudi Arabistan'da transfer dönemi 6 Eylül'de sona erecek, ancak Hollanda'da transfer dönemi şimdiden kapandı. Bu nedenle Hadj Moussa'nın satılması halinde, serbest statüde bir seçenek ortaya çıkmadığı sürece yerine artık bir oyuncu alınamayacak.