Dünya futbolunun haritasını yeniden çizebilecek eşi görülmemiş bir tırmanışta, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA", Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın turnuvalarının mülkiyetine özel sektör yatırımcılarının dahil edilmesine ilişkin önerisi karşısında kesin bir tavır aldığını açıkladı ve bu proje varlığını sürdürdüğü sürece Avrupa millî takımlarının FIFA'nın düzenleyeceği hiçbir turnuvaya katılmayacağını vurguladı.

UEFA, federasyon ve üyesi olan 55 ulusal federasyonun tümü adına, öneriyi kesin bir dille reddettiğini duyurduğu resmî sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

Avrupa Futbol Federasyonu'nun açıklamasının metni şöyle:

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve 55 ulusal federasyonu adına yayımlanan açıklama:

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) ve ulusal federasyonları, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından düzenlenen hiçbir müsabakaya katılmayacaktır.

UEFA ve 55 ulusal federasyonu tek bir saf halinde durmaktadır. FIFA'nın Dünya Kupası ve diğer turnuvalarına ilişkin mülkiyet paylarını özel sektör yatırımcılarına devretme önerisini oybirliğiyle ve kesin bir biçimde reddediyoruz.

Dünya Kupası bir yatırım ürünü olarak ele alınamaz. O, futbolun en büyük sportif miraslarından biridir ve kuşaklar boyunca oyuncular, millî takımlar ve tüm kıtalardaki taraftarlar tarafından inşa edilmiştir. Onun hiçbir parçasından asla özel sektör yatırımcıları lehine vazgeçilmemelidir. Dünya Kupası satılık değildir.

Futbolun geleceği için bu denli önemli bir önerinin tam bir gizlilik içinde hazırlanması, ardından oyunu koruma ve yönetme görevi verilen mercilerle hiçbir gerçek istişare yapılmadan onaylanma eşiğine itilmesi sorumsuzca ve savunulamaz bir tutumdur. Bu, yalnızca liderlikte ağır bir başarısızlık değil, aynı zamanda FIFA'nın dünya futbolunun koruyucusu olma görevinden vazgeçmesidir.

Dünya genelindeki ulusal federasyonlar şu anda zorunlu bir tercihle karşı karşıya: Ya futbolun en büyük turnuvaları üzerindeki kalıcı kontrolün özel sektör yatırımcılarına geçmesini kabul edecekler ya da sonuçlarına katlanacaklar. Bu bir "demokratik karar" değil, gözdağına dayalı bir yönetim biçimi ve oyunu küresel çapta yönetme sorumluluğu verilmiş bir kuruma yakışmayan zorlayıcı bir işlemdir.

Ancak itirazımız, kararın alınış biçiminin çok ötesine geçiyor.

Dış yatırımcılar FIFA turnuvalarında pay sahibi olur olmaz, futbol sonsuza dek değişecektir. Ticari getiri sağlamak kalıcı bir yükümlülük haline gelecek, yatırımcı beklentileri de günlük bir baskıya dönüşecektir. O andan itibaren, uluslararası takvime, müsabaka sistemlerine ya da oyunun geleceğine ilişkin kararlar futbolun çıkarına değil, hissedarların çıkarına hizmet edecek şekilde alınacaktır.

Bu modelin dünya futbolunda yeri yoktur. Oyunun geleceği, birinci görevi mali kârı azami düzeye çıkarmak olan tarafların beklentilerine göre belirlenemez. Aynı şekilde ulusal federasyonların, liglerin, kulüplerin, oyuncuların ve taraftarların çıkarları yatırımcıların getirilerine tabi kılınamaz. Futbol, mali kazançlar karşılığında geleceğini ipotek altına alamaz.

Avrupa'nın tutumu nettir. Bu modele hiçbir meşruiyet tanımayacağız. Kimse, yalnızca gelecek kuşaklar için emanet edilmiş olanı satacak ahlaki yetkiye sahip değildir.

Bugün görüşülenler doğrultusunda, bu öneri tamamen geri çekilmediği ve FIFA'nın gelecekte turnuvalarının mülkiyetini ya da yönetimini özel sektör yatırımcılarına açmayacağına dair bağlayıcı güvenceler verilmediği sürece, bu öneri varlığını sürdürdükçe UEFA'ya bağlı hiçbir millî takım FIFA'nın düzenleyeceği hiçbir turnuvaya katılmayacaktır.

Kimsenin en ufak bir kuşkusu olmasın: UEFA ve ulusal federasyonları, bu planların karşısında tüm kararlılık ve azimle duracaktır.

Kurumların, kabul ettikleriyle değil, vazgeçmeyi reddettikleriyle ölçüldüğü anlar vardır. Bu da o anlardan biridir; satılamayacak kadar önemli şeyler vardır. Dünya Kupası futbola aittir ve daima öyle kalacaktır; Avrupa'nın söz hakkı olduğu sürece Dünya Kupası satılık olmayacaktır.



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