Barcelona'nın defans oyuncusu Gerard Martín, Katalan ekibinin formasıyla o güne kadar yalnızca bir gol atmıştı. O gol de 2 Mart 2025'te, Lluís Companys Olimpiyat Stadı'nda Real Sociedad karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin yolunu açan sol ayaklı vuruşla gelmişti.

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Ancak Villarreal karşısında kafayla attığı ve geri dönüşü başlatarak 3-2'lik galibiyetin fitilini ateşleyen gol, Spotify Camp Nou'daki ilk golü oldu.

Gerard Martín'in açıklamalarına yer veren Mundo Deportivo gazetesine konuşan oyuncu, "Çok özel bir duyguydu. Bu Barcelona'daki ikinci golüm ama Camp Nou'da gol atmak işi farklı kılıyor" dedi.

Martín şöyle devam etti: "Üstelik bu gol, geri dönüşü başlatmak açısından önemliydi. Hâlâ geride olduğumuz için gerçekten kutlayamadım ama burada gol attığım için çok mutluyum."

Maç hakkında ise şunları söyledi: "Çok önemli 3 puan ama maça 0-2 geride başladık ve sanki bugün bizim günümüz olmayacakmış gibi görünüyordu. Yine de maçı çevirebileceğimizi biliyorduk ve pes etmedik."

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Genç oyuncu ekledi: "Kötü başlangıç bizim sorumluluğumuzdu. Maçın saati, rüzgâr ve milli aradan dönüyor olmamız göz önüne alındığında maça bu kadar dağınık giremeyeceğimizi biliyorduk. Ancak her şeyi kazanmak istiyorsak, geri dönüş yapacak zihniyete sahip olmalıyız."

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Teknik direktör Hans Flick, yalnızca attığı gol için değil, savunmada iki kritik müdahalesi için de onu övmek amacıyla bir televizyon röportajını böldü.

Gerard, hocasının övgüsüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Hocanın yaptığım işi gördüğünü ve takdir ettiğini bilmek benim için çok şey ifade ediyor. Bu tür anlara hazır olmak için çok çalışıyorum ve gelişmeye devam edip takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum."

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Gerard Martín taraftar desteğine de değinerek şunları söyledi: "Maça kötü başladık ama onların ikinci golünden sonra çok daha iyi oynamaya başladık. Devre arasında soyunma odasında birbirimize aynı şekilde oynamaya devam etmemiz gerektiğini, çünkü gollerin eninde sonunda geleceğini söyledik."

Martín ekledi: "Taraftarlar ikinci yarıda inanılmazdı. Bizi ileri ittiler, gücümüzü ve temposunu korumamıza yardımcı oldular ve sonunda geri dönüşü tamamladık."

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La Liga şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak ise "Her maç belirleyici. Bütün maçlar 3 puan değerinde ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Şu andan sezon sonuna kadar kesinlikle puan kaybetmeyi kaldıramayız" ifadelerini kullandı.