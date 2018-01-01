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Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? (Ocak 2019)

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2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...

2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:

ÜLKE AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ
Türkiye 4 Ocak Cuma 31 Ocak Perşembe
İngiltere 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe
İspanya 2 Ocak Çarşamba 1 Şubat Cuma
Almanya 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe
İtalya 3 Ocak Perşembe 31 Ocak Perşembe
Fransa 1 Ocak Salı 1 Şubat Cuma
Hollanda 3 Ocak Perşembe 1 Şubat Cuma
Portekiz 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe
Rusya 23 Ocak Çarşamba 23 Şubat Cumartesi
Çin 1 Ocak Salı 28 Şubat Perşembe

 

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