Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? (Ocak 2019)
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2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.
Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:
|ÜLKE
|AÇILIŞ TARİHİ
|KAPANIŞ TARİHİ
|Türkiye
|4 Ocak Cuma
|31 Ocak Perşembe
|İngiltere
|1 Ocak Salı
|31 Ocak Perşembe
|İspanya
|2 Ocak Çarşamba
|1 Şubat Cuma
|Almanya
|1 Ocak Salı
|31 Ocak Perşembe
|İtalya
|3 Ocak Perşembe
|31 Ocak Perşembe
|Fransa
|1 Ocak Salı
|1 Şubat Cuma
|Hollanda
|3 Ocak Perşembe
|1 Şubat Cuma
|Portekiz
|1 Ocak Salı
|31 Ocak Perşembe
|Rusya
|23 Ocak Çarşamba
|23 Şubat Cumartesi
|Çin
|1 Ocak Salı
|28 Şubat Perşembe