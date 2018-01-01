Devre arası transfer dönemi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? (Ocak 2019)

2018-19 sezonunda devre arası transfer dönemi tarihlerine dair bilmeniz gerekenler burada...

2018-19 sezonunda birçok ligde ilk yarıların sona ermesiyle birlikte gözler devre arası transfer dönemine çevrildi.

Peki dünyanın önde gelen liglerinde ve Türkiye'de devre arası transfer dönemi için açılış ve kapanış tarihleri:

ÜLKE AÇILIŞ TARİHİ KAPANIŞ TARİHİ Türkiye 4 Ocak Cuma 31 Ocak Perşembe İngiltere 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe İspanya 2 Ocak Çarşamba 1 Şubat Cuma Almanya 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe İtalya 3 Ocak Perşembe 31 Ocak Perşembe Fransa 1 Ocak Salı 1 Şubat Cuma Hollanda 3 Ocak Perşembe 1 Şubat Cuma Portekiz 1 Ocak Salı 31 Ocak Perşembe Rusya 23 Ocak Çarşamba 23 Şubat Cumartesi Çin 1 Ocak Salı 28 Şubat Perşembe