Paris Saint-Germain, Manchester United'ın 15 yaşındaki yeteneği JJ Gabriel'i kadrosuna katma yarışına, oyuncunun Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılma isteğiyle sürpriz bir bomba patlatmasının ardından dahil oldu.

"Küçük Messi" lakabıyla anılan Gabriel, İngiliz futbolunun ve Manchester United akademisinin en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Ancak ayrılma yönündeki ani talebi, özellikle son dönemde "Kırmızı Şeytanlar" tarihinde bir maçta forma giyen en genç oyuncu olmasının ardından, kulübü şok içinde bıraktı.

Bu adım, tamamen beklenmedik bir zamanlamada geldi. Gabriel, UEFA Gençlik Ligi'nde Azerbaycan ekibi Sabah karşısında parlayarak hat-trick yapmış, ayrıca yaz döneminde İsveç'in başkenti Stockholm'de Atletico Madrid'e karşı oynanan ve United'ın 2-1 kazandığı hazırlık maçında takımın formasını giyen en genç oyuncu olarak Manchester United tarihine geçmişti.

Manchester United oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil ve onunla sözleşme yenilemek için elinden gelenin en iyisini yapmaya niyetli. Gabriel'in sözleşmesinin feshini talep etme hakkı bulunuyor, ancak bu kararın karşılıklı rıza ile alınması gerekiyor.

"The Athletic" gazetesine göre, Manchester United genç ve yetenekli oyuncusunun direniş göstermeden ayrılmasına izin vermeme konusunda kararlı. Mal sahibi Sir Jim Ratcliffe bilgilendirildi ve kulübün tamamı Gabriel'i kararını yeniden gözden geçirmeye ikna etmeye çalışıyor. Oyuncunun sözleşmesi bir yıl daha geçerli.

Buna rağmen, Manchester United'ın umutlarının önümüzdeki haftalarda sönme ihtimali yüksek; zira oyuncu 6 Ekim'de 16 yaşına girecek ve bu doğum günü her şeyi değiştirebilir.

İngilizce yayın yapan medya, İngiliz yasalarının 16 yaşındaki bir oyuncunun İrlanda ya da Kıbrıs pasaportu taşıması halinde İngiltere'den ayrılmasına izin verdiğine, aksi takdirde herhangi bir oyuncunun 18 yaşına gelene kadar beklemesi gerektiğine dikkat çekti.

İşin ilginç yanı, Gabriel'in babasının İrlanda milli takımı oyuncusu olması, annesinin ise Kıbrıs kökenli olması. Kısacası Gabriel'in ailesi, bu yıl kendi lehine bir karar çıkarma şansına sahip. Meselenin ilgi çekmesi ve oyuncunun yeteneğinin farkında olan Avrupa'nın en büyük kulüplerinin, oyuncunun Manchester'daki memnuniyetsizliğinin nedenlerini sorgulamakla başlayarak konuyu incelemesi şaşırtıcı değil.

İngiliz basınının haberlerine göre Chelsea, Bayern Münih, Real Madrid ve Barcelona oyuncuyu takip ediyor, ancak "The Athletic" gazetesi Paris Saint-Germain'in transfer için güçlü bir şekilde rekabet ettiğini öne sürüyor.

Parisli kulüp, genç ve umut vadeden yetenekleri kadrosuna katmayı gelişim stratejisinin temel bir eksenine dönüştürdü. Buna rağmen söylentiler, oyuncuyu kadrosuna katmaya en yakın ekibin Real Madrid olduğuna işaret ediyor.

Los Blancos, JJ Gabriel'i Castilla takımına katmak istiyor ve genç İngiliz oyuncunun Real Madrid'e katılma fikrine sıcak baktığı söyleniyor.

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