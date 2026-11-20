Nyon'da yapılan 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi çeyrek final kura çekimi, Mart 2027'de oynanacak dört heyecan verici çift maçlı eşleşme ortaya çıkardı. Dünya şampiyonu İspanya, Zinedine Zidane'ın Fransa'sıyla karşılaşacak. Thomas Tuchel'in İngiltere'sinin rakibi ise Erling Haaland'ın formasını giydiği Norveç.

Reklam

İspanya-Fransa: Devlerin karşı karşıya geleceği büyük mücadele

Dünya şampiyonu İspanya, Nyon'da cuma günü düzenlenen 2026-27 UEFA Uluslar A Ligi çeyrek final kura çekiminde öne çıkan eşleşmenin tarafı oldu ve Zinedine Zidane'ın Fransa'sıyla eşleşti. İngiltere ile oynadığı 6. maç gününe kadar tüm maçlarını kazanan Luis de la Fuente'nin ekibi, Lamine Yamal'ın dört gol ve iki asistine, Dani Olmo'nun üç asistine ve Mikel Merino'nun üç golüne rağmen 43 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesiyle seri başı olmayan takımların yer aldığı torbaya düştü.

İspanya ilk maça ev sahipliği yapacak, ardından Zidane yönetiminde değişime uğrayan Fransa kadrosuyla karşılaşmak için deplasmana gidecek. İtalya deplasmanında aldığı yenilgiyle A1 Grubu'nda ikinci sıraya gerileyen Fransa, Eli Junior Kroupi'nin millî takımdaki ilk golünü attığı Türkiye karşısında zorlu bir galibiyet alarak liderliği geri kazandı. Michael Olise ise toplam beş gol ve iki asistle takımın hücumuna öncülük etti.

Getty Images

Norveç-İngiltere: Haaland ile Kane'in golcülük düellosu

Thomas Tuchel'in İngiltere'si, Avrupa'nın en golcü forvetlerini karşı karşıya getirecek mücadelede Norveç'le eşleşti. A3 Grubu'nu lider tamamlayan İngiltere, İspanya'yı 3-2 yenmenin moraliyle çeyrek finale geliyor. Bu maçtan üç gün önce kaptan Harry Kane, Peter Shilton'ı geride bırakarak İngiltere erkek millî takımında en çok maça çıkan oyuncu olmuştu. Kane, lig aşamasını sekiz golle gol kralı olarak tamamlarken Jude Bellingham altı asist yaptı.

Stale Solbakken'in Norveç'i, 6. maç gününde Erling Haaland'ın son dakikalarda penaltıdan attığı golle Danimarka'yı 3-2 yenerek A/B Ligi play-off'larından dramatik biçimde kurtuldu. Turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olan Haaland, bu golle lig aşamasındaki gol sayısını altıya çıkardı; Martin Odegaard ise beş asist yaptı. Şimdi Norveç'i, Wembley'deki rövanş öncesinde Oslo'da zorlu bir sınav bekliyor.

Getty Images

Reklam Reklam

Hollanda-Portekiz: Ronaldo sonrası dönemin sınavı

Son şampiyon Portekiz, Avrupa futbolunun köklü rakiplerini yeniden karşı karşıya getirecek eşleşmede Xavi Hernandez'in Hollanda'sıyla mücadele edecek. Yaz aylarında göreve getirilen Jorge Jesus yönetimindeki Portekiz, çeyrek finale katılmayı garantileyen ilk takım oldu ve A4 Grubu'nu beş galibiyetle rahatça geçti. Cristiano Ronaldo'nun kasım ayında millî takımı bırakmasının ardından Goncalo Ramos ve Joao Felix üçer golle takımın hücumuna öncülük etti.

Related Topics

Xavi, Hollanda teknik direktörü olarak ilk yenilgisini, Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık etkileyici galibiyetten yalnızca üç gün sonra, 6. maç gününde Almanya karşısında yaşadı. Hat-trick yapan Tijjani Reijnders, millî takımda 100 maça ulaşan Virgil van Dijk ile birlikte dört golle Hollanda'nın gol listesinde zirvede yer aldı. Hollanda şimdi ilk maça ev sahipliği yapacak, ardından Portekiz deplasmanına gidecek.

Getty Images

Belçika-Almanya: Hücum futbolu vadediyor

Jurgen Klopp'un bol gol atan Almanya'sı, dördüncü çeyrek final eşleşmesinde Mark van Bommel'in Belçika'sıyla karşılaşacak. Eylül ve ekim aylarındaki yavaş başlangıcın ardından Almanya, kasım ayında ritmini buldu. Florian Wirtz, Hollanda karşısındaki 5-0'lık galibiyette attığı iki gol dâhil toplam dört gol kaydederken RB Leipzig kanat oyuncusu Brajan Gruda yalnızca iki maçta iki gol ve iki asist üretti.

Reklam

Belçika, 6. maç gününe A1 Grubu'nda üçüncü sırada girdi ve İtalya karşısında 11. dakikada geriye düştü. Ancak toparlanarak 4-1 kazandı. Kevin De Bruyne'nin üç golü ve Charles De Ketelaere'nin üç asisti takımın öne çıkan katkılarıydı. Çift maçlı eşleşmeler Mart 2027'nin sonlarında oynanacak. Kazananlar, 9-13 Haziran 2027 tarihlerindeki finallere yükselecek. Finallere ev sahipliği yapma ihtimali bulunan ülkeler ise İngiltere, Fransa ve İspanya.