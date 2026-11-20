Nyon'da yapılan 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A çeyrek final kura çekimi, Mart 2027'de oynanacak dört heyecan verici çift maçlı eşleşme ortaya çıkardı. Dünya şampiyonu İspanya, öne çıkan eşleşmede Zinedine Zidane'ın Fransa'sıyla karşılaşacak. Thomas Tuchel'in İngiltere'sinin rakibi ise Erling Haaland ve Norveç oldu.

Reklam

İspanya-Fransa: Devlerin büyük kapışması

Dünya şampiyonu İspanya, cuma günü Nyon'da düzenlenen 2026-27 UEFA Uluslar Ligi A çeyrek final kura çekiminin en dikkat çekici eşleşmesinde Zinedine Zidane'ın Fransa'sıyla eşleşti. İngiltere'yle karşılaştığı 6. maç haftasına kadar kusursuz ilerleyen Luis de la Fuente'nin ekibi, Lamine Yamal'ın dört gol ve iki asistine, Dani Olmo'nun üç asistine ve Mikel Merino'nun üç golüne rağmen 43 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesiyle seri başı olmayan takımların yer aldığı torbaya düştü.

İspanya, ilk maça ev sahipliği yaptıktan sonra Zidane yönetiminde dönüşen Fransa kadrosuyla karşılaşmak üzere deplasmana gidecek. İtalya'da kaybederek A1 Grubu'nda ikinci sıraya gerileyen Fransa, Eli Junior Kroupi'nin ilk millî golünü attığı Türkiye karşısında zorlu bir galibiyet alarak liderliği geri aldı. Michael Olise ise beş gol ve iki asistle takımın hücumunda başı çekti.

Getty Images

Norveç-İngiltere: Haaland ile Kane'in golcü düellosu

Thomas Tuchel'in İngiltere'si, Avrupa'nın en golcü forvetlerini karşı karşıya getirecek eşleşmede Norveç'in rakibi oldu. A3 Grubu'nu lider bitiren İngiltere, İspanya'yı 3-2 yenmenin moraliyle çeyrek finale geliyor. Bu maçtan üç gün önce kaptan Harry Kane, Peter Shilton'ı geride bırakarak İngiltere erkek millî takımında en çok forma giyen oyuncu olmuştu. Kane, lig aşamasını sekiz golle gol kralı olarak tamamladı; Jude Bellingham ise altı asist yaptı.

Stale Solbakken'in Norveç'i, 6. maç haftasında Erling Haaland'ın son bölümde attığı penaltıyla Danimarka'yı 3-2 yenerek A/B ligleri play-off'larına kalmaktan dramatik biçimde kurtuldu. Bu golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu olan Haaland, lig aşamasındaki gol sayısını altıya çıkardı; Martin Odegaard da beş asist yaptı. İngiltere'yi Wembley'deki rövanştan önce Oslo'da zorlu bir sınav bekliyor.

Getty Images

Reklam Reklam

Hollanda-Portekiz: Ronaldo sonrası döneme sınav

Son şampiyon Portekiz, Avrupa futbolunun iki köklü rakibini yeniden karşı karşıya getirecek eşleşmede Xavi Hernandez'in Hollanda'sıyla oynayacak. Yazın göreve getirilen Jorge Jesus yönetiminde ilk olarak çeyrek finale katılmayı garantileyen Portekiz, A4 Grubu'nu beş galibiyetle rahat geçti. Cristiano Ronaldo'nun kasım ayında millî takımı bırakmasının ardından Goncalo Ramos ve Joao Felix üçer golle hücumda öne çıktı.

Related Topics

Xavi, Hollanda teknik direktörü olarak ilk yenilgisini, Yunanistan karşısında alınan 7-0'lık etkileyici galibiyetten yalnızca üç gün sonra, 6. maç haftasında Almanya'ya karşı yaşadı. Hat-trick yapan Tijjani Reijnders, millî takımda 100 maça ulaşan Virgil van Dijk ile birlikte dört golle Hollanda'nın gol krallığı listesinin zirvesinde yer aldı. Hollanda, Portekiz'e gitmeden önce ilk maça ev sahipliği yapacak.

Getty Images

Belçika-Almanya: Bol gollü bir eşleşme bekleniyor

Jurgen Klopp'un bol gol atan Almanya'sı, dördüncü çeyrek final eşleşmesinde Mark van Bommel'in Belçika'sıyla karşılaşacak. Eylül ve ekim aylarındaki yavaş başlangıcın ardından Almanya, kasımda formunun zirvesine çıktı. Florian Wirtz, Hollanda'nın 5-0 yenildiği maçta attığı iki gol de dahil olmak üzere dört kez fileleri havalandırırken RB Leipzig kanat oyuncusu Brajan Gruda yalnızca iki maçta iki gol ve iki asist kaydetti.

Reklam

Belçika, 6. maç haftasına A1 Grubu'nda üçüncü sırada girdi ve İtalya karşısında 11. dakikada geriye düşmesine rağmen geri dönerek 4-1 kazandı. Kevin De Bruyne üç gol, Charles De Ketelaere ise üç asistle öne çıktı. Çift maçlı eşleşmeler Mart 2027'nin sonlarında oynanacak. Kazananlar, 9-13 Haziran 2027'de düzenlenecek finallere yükselecek; İngiltere, Fransa veya İspanya finallere ev sahipliği yapmaya aday.