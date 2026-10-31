Manchester City, cumartesi akşamı Etihad Stadyumu'nda oynanan Premier Lig'in dokuzuncu haftasında, kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde konuğu Brighton'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın tek golünü 11. dakikada Tunus asıllı İsveçli oyuncu Yasine Ayari kaydetti.

Manchester City oyuncuları 90 dakika boyunca Brighton'ın sağlam savunmasını aşamadı ve mavili ekip, Premier Lig'de üst üste ikinci yenilgisini aldı.

Buna karşılık Brighton, geçtiğimiz çarşamba kendisini İngiltere Lig Kupası'ndan penaltı atışları sonucunda 4-3 eleyen Manchester City'den rövanşı almayı başardı.

Manchester City, Premier Lig'in zirvesinde 21 puanda kaldı ve aynı puana sahip olan, yarın pazar günü Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanan Arsenal karşısında birinciliği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Brighton ise puanını 19'a yükselterek Premier Lig puan tablosunda üçüncü sıraya yerleşti.